Londra | giovane ucciso a coltellate | è il 65esimo omicidio dall’inizio dell’anno

Gb - giovane accoltellato in periferia a Londra : morto sul colpo : Gb, giovane accoltellato in periferia a Londra: morto sul colpo Gb, giovane accoltellato in periferia a Londra: morto sul colpo Continua a leggere L'articolo Gb, giovane accoltellato in periferia a Londra: morto sul colpo proviene da NewsGo.