Lombardia | Violi M5s | imbarazzante bocciatura patrocinio Gay Pride

Lombardia : Violi (M5s) - Gibelli per cda Fnm scelta discutibile : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – “In Fnm attendevamo da anni, insieme ai pendolari, un segnale di radicale discontinuità con il passato. Al contrario la proposta di riconferma a presidente del cda di Gibelli prova la volontà di Fontana di anestetizzare il trasporto pubblico locale e restare nel perimetro fallimentare tracciato da Maroni. E’ una scelta discutibile perché opposta alla richiesta dei cittadini di far ripartire da zero ...

Lombardia : Violi (M5s) - in giunta Fontana poco merito : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – Quella di Fontana è “una nuova giunta che nasce vecchia, con il solito sistema di spartizione tra partiti. Altro che competenza e merito, per soddisfarli tutti avrà ben 16 assessori, due più di Maroni, un record di poltrone che farà lievitare i costi della politica lombarda”. Lo afferma Dario Violi, consigliere regionale del M5s Lombardia.Per l’esponente pentastellato, “partono male i ...