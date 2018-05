Lombardia : no del Pirellone a patrocinio Gay Pride : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Non è stato approvata oggi dall’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia la concessione del patrocinio gratuito alla manifestazione Milano Pride 2018, in programma per il 30 giugno prossimo”. Lo rende noto il dem Carlo Borghetti, vice presidente dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia, precisando che “il patrocinio è stato bocciato ...

Atletica – Brixia Meeting : vittoria della Lombardia nella 36ª edizione : 36ª edizione Brixia Meeting: vittoria alla Lombardia Giovani talenti a Bressanone (Bolzano) nell’edizione numero 36 del Brixia Meeting, il classico incontro internazionale dedicato agli under 18. Torna a vincere una squadra italiana con il netto successo della Lombardia a quota 559 punti davanti ai tedeschi della Baviera (521,5) e al Veneto (513), dopo quattro affermazioni consecutive di un’altra formazione della Germania, quella del ...

Brixia Meeting : è l'anno della Lombardia : VIDEO - LARISSA IAPICHINO 6,20 NEL LUNGO A BRESSANONE Crescono gli astisti: 4,90 del campano Simone Di Cerbo , Enterprise Sport & Service, , adesso il quinto allievo alltime, e l'altoatesina Nathalie ...

Lombardia : Fontana incontra ambasciatore della russo Razov : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato l’ambasciatore russo, Sergey Razov, insieme al console generale a Milano Alexander Nurizade. L’ambasciatore ha ringraziato pubblicamente Fontana “per la posizione che Regione Lombardia ha assunto in tema di sanzioni internazionali contro il nostro Paese e mi auguro che i rapporti commerciali tra queste due realtà possano ...

Monza e Brianza - rilancio del territorio e fondi europei : duecento imprenditori all'incontro con il vicepresidente di Regione Lombardia ... : La Lombardia conta circa 10 milioni di abitanti con oltre 830 mila imprese, una dato unico al mondo che sottolinea l'importanza e il valore del nostro capitale umano. - Ha detto il vicepresidente di ...

Previsioni Meteo Lombardia : clima ancora instabile - da sabato aumento delle temperature : “La Lombardia – spiega il consueto bollettino Meteo di Arpa regionale – è ancora inglobata in una circolazione depressionaria caratterizzata da aria fredda in quota, la quale propone condizioni atmosferiche favorevoli alla formazione di rovesci e temporali durante le ore pomeridiane e serali. Fino a domani poche variazioni, mentre da sabato assisteremo ad un cambio della circolazione dei venti che comunque porterà a nuove ...

Peugeot rilancia gli Incentivi della Regione Lombardia" : La campagna promozionale è rivolta ai residenti della Lombardia relativamente ai modelli 108, 208, 308 a cui si aggiungono i tre sport utility vehicle che stanno ottenendo sempre un notevole successo ...

Lombardia : Magoni - Millemiglia ‘motore’ del turismo : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – “Da sportiva ed amante della competizione sono orgogliosa che la Mille Miglia sia un patrimonio culturale e storico di Brescia, vanto di tutta la Lombardia”. Così l’assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni è intervenuta alla partenza della prima tappa della storica gara, che porta le autovetture da viale Venezia sino a Cervia-Milano Marittima.Una rassegna che, ...

CONFSERVIZI Lombardia : DALLE UTILITY LOMBARDE UN SOSTANZIALE APPORTO AL CAMBIAMENTO DEL PAESE : Fiorenzo Galli, direttore del Museo della Scienza, ha portato il suo saluto auspicando un ruolo propositivo delle UTILITY nella semplificazione delle regole. 'Non è possibile - ha detto - avere ...

Lombardia : Palmeri (Epi) - occorre nuovo codice delle autonomie : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – “Questa deve essere la legislatura dell’autonomia, una legislatura costituente che può segnare il passo nell’intera Italia per un nuovo regionalismo, a beneficio anche di tutto il Paese. L’unanimità sull’ordine del giorno è un mandato forte e pieno che viene dato alla Regione per proseguire il lavoro iniziato col governo uscente: è necessario andare avanti non solo sulle 5 materie ...