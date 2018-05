Lombardia | Malanchini Lega | su Gay Pride polemiche strumentali Pd e M5s

sportfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Un conto è sostenere e rivendicare sacrosanti diritti civili, un’altra cosa è appoggiare una parata che trascende da tali principi e sfocia di sovente in comportamenti volgari, atteggiamenti sguaiati e offensivi per il comune senso civico e per la morale cattolica”. Così Giovanni, consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo, commentando lesorte in seguito alla bocciatura del patrocinio gratuito al Gay2018. “Come membro dell’ufficio di presidenza – spiega- devo giudicare le linee guida dell’evento, che sono ad esempio ‘la valorizzazione dell’azione regionale nelle materie di competenza legislativa del Consiglio regionale e la valorizzazione e recupero di tradizioni regionali e locali'”. E “nonostante un ...