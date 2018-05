Lodovica Comello | stasera in TV Una canzone per me | Ho trovato

Lodovica Comello - su Sky Uno lo speciale Una canzone per me : Lunedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Uno HD va in onda lo speciale tv Lodovica Comello – Una canzone per me, che racconta la nascita del nuovo singolo dell’artista classe 1990 lanciata dalla serie Violetta e passata dalla conduzione di Italia’s Got Talent e dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Una canzone per me, com’è nato il nuovo singolo di Lodovica Comello La cantante, infatti, lo scorso 26 febbraio ha infatti ...

Lodovica Comello - tra musica e tv : ANSA, - ROMA, 18 MAG - Lodovica Comello tra musica e tv. "Finalmente ho scelto il mio nuovo singolo, grazie al contest per autori. E' ora di incidere 'Run'". Friulana, classe 1990, star dei social per ...

Lodovica Comello : «Grazie teen - ma ora sono cresciuta» : Una sorta di talent per autori musicali, principalmente amatoriali. È Lodovica Comello - Una canzone per me, il progetto che la cantante friulana ha lanciato sui social - dove ha avuto ben 1,3 milioni ...

Alvaro Soler e Lodovica Comello a Saturday Night Live il 21 aprile su TV8 - tutti gli ospiti del varietà : Questa sera su TV8 una nuova puntata di Saturday Night Live in compagnia di Claudio Bisio e tanti ospiti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport! A partire dalle 21:50 su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) un'altra serata di divertimento, dove si alterneranno sketch comici, siparietti, esibizioni con ospiti d'eccezione. Nel corso del terzo appuntamento con il Saturday Night Live, si alterneranno Alvaro Soler, Alex Britti, ...

Programmi TV di stasera - sabato 21 aprile 2018. Al Saturday Night Live Ambra Angiolini - Alex Britti - Lodovica Comello - Federica Pellegrini - Alvaro Soler e Gianmarco Tognazzi : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan ...

Lodovica Comello incontra gli autori al casting di 'Una canzone per me' : il videoriassunto - GUARDA : ... la ricerca, da parte della cantante friulana , di nuovi talenti che siano in grado di consegnarle il singolo perfetto, e nasce con l'obiettivo di far luce sul mondo degli autori, spesso in ombra ...

Lodovica Comello - più di 1500 proposte per 'Una canzone per me' : 'Dare voce e spazio ad autori e compositori' - VIDEOINTERVISTA : Per tenere viva l'attenzione e l'interesse sul progetto durante la fase di raccolta delle canzoni, sono state fatte delle pillole social coinvolgendo personalità del mondo dello spettacolo come Elio ...

Lodovica Comello : «Alla ricerca della semplicità» : «Un modo unico, originale, per rendere parte attiva nella creazione del mio prossimo disco chi mi segue». Lodovica Comello, il contest Una canzone per me, lo ha lanciato per i motivi più vari. Per se stessa, perché «La mia vita, in questo momento, è musica». Per il pubblico, che le intasa la casella email di «proposte e suggerimenti». «Ho un indirizzo al quale chi ha bisogno può scrivermi. Spesso, ci trovo dentro mail di autori. “Ma perché non ...

Gli Street Clerks partecipano a «Una canzone per me» di Lodovica Comello : Un progetto unico, a mezza via tra il talent e il richiamo all’azione. Una canzone per Me, progetto cross-mediale inaugurato online da Lodovica Comello, è un format che vuole colmare un vuoto artistico. Nessuno, nell’era in cui ogni talento diventa show, ha mai pensato di dedicare alla ricerca di nuovi autori un programma ad hoc. La cantante, in collaborazione con Radio 105 e Rockol, ha inaugurato una nuova era del cantautorato. Chiunque voglia, ...