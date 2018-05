Lo Zingarelli 2019 va… veloce con Valentino Rossi | un cofanetto speciale con la maglietta

sportfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Conlova. In unoil nuovo vocabolario con laufficiale VR46 firmata dal campione Loè il vocabolario per antonomasia: uno strumento giudicato indispensabile da chiunque abbia necessità di controllare un significato, scoprire un sinonimo, lavorare, insomma, con la lingua italiana.è il motociclista per eccellenza: è un’icona italiana conosciuta ovunque nel mondo. Troppo spesso si pensa che il vocabolario sia un oggetto destinato agli specialisti; pregiudizi opposti affliggono il mondo del motociclismo, snobbato da chi, magari, al rombo dei motori preferisce la lettura di un buon libro. È ora di superare questi cliché: l’abitante perfetto della società odierna, così complessa e sfidante, è una persona che non pensa più a una cultura a compartimenti stagni, ma osserva, studia, prova curiosità ...