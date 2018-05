«Lo stop alla Tav costerebbe all' Italia più che finire i lavori»

Asili - rifiuti e bus : con lo stop alle tasse locali - contribuenti tartassati dalla tariffe : Misure, queste ultime, che sono indispensabili per ridare fiato all'economia locale e, conseguentemente, al mondo delle piccole imprese'.

Governo M5S-Lega - lo stop alla Tav costa 2 miliardi di euro : Il costo complessivo dell’opera è di 8,6 miliardi, suddivisi fra Unione europea (40%), Italia (35%) e Francia (25%). I finanziamenti Ue sono pari a circa 2,4 miliardi; già sfumata una quota rilevante del primo contributo da 600 milioni...

FCA - Bloomberg : “Col nuovo piano industriale stop alla produzione di modelli di massa in Italia” : In fin dei conti Sergio Marchionne, gran visir di FCA, lo aveva detto chiaro e tondo lo scorso marzo: “La rilevanza di Fiat per il pubblico è diminuita. Abbiamo bisogno di fare spazio ai marchi più potenti. Non sto uccidendo Fiat, credo che abbia un grande futuro in America Latina, e che in Europa possa contare sulla forza della 500”. Il che dovrebbe presupporre un consistente ridimensionamento dell’attuale offerta di prodotto. Non sorprende, ...

Napoli - stop dalla sovrintendenza al fratello di de Magistris : «Serve più spazio davanti al bar» : Il documento è arrivato martedì scorso, firmato dal soprintendente Luciano Garella: il marciapiede di piazza Vittoria per ora non può essere allargato. Bisogna rifare il...

Napoli - stop dalla sovrintendenza al fratello di de Magistris : «Serve più spazio davanti al bar» : Il documento è arrivato martedì scorso, firmato dal soprintendente Luciano Garella: il marciapiede di piazza Vittoria per ora non può essere allargato. Bisogna rifare il...

Contratto di governo - dai rom all'economia : i punti principali della bozza finale. Salta lo stop alla Tav : Contratto di governo Lega e M5s : dalla flat tax alla sicurezza, dalle pensioni all'immigrazione, ecco i punti principali dell'ultima bozza di Contratto che, secondo fonti vicine agli ambienti del ...

Contratto di governo - dai rom all'economia - dai migranti al Sud : i punti principali della bozza definitiva. E salta lo stop alla Tav : Condividi Sovranismo tricolore e apertura alla Russia: 'Via alle sanzioni' Il sovranismo diventa la politica estera dell'Italia. Che sarà basata 'sulla centralità dell'interesse nazionale e sul ...

Contratto M5S-Lega - asili nido solo ai figli degli italiani. Salta lo stop alla Tav : ?Continua il lavoro di messa a fuoco del programma del governo M5S-Lega. Le ultime novità concordate fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini riguardano in particolare gli asili nido che saranno...

Governo Lega-M5S - dalla bozza scompare lo stop alla Tav : l’alta velocità si farà : dalla bozza del contratto di Governo redatta da Lega e Movimento 5 Stelle è scomparso lo stop alla Tav: "Con riguardo alla Linea ad Alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”, si legge ora nel documento.Continua a leggere

M5S-Lega - perché non può decidere l’Italia lo stop alle sanzioni alla Russia : Le sanzioni Ue alla Russia le potrebbe far saltare, con una decisione a maggioranza qualificata, solo il Consiglio degli Affari Esteri, nel quale siedono i ministri degli Esteri dei 28 membri dell’Unione. Un passo indietro unilaterale, come vagheggiato nella bozza di contratto tra M5S e Lega, non è contemplato dal diritto comunitario...

Farmaci - esperti : stop alla prescrizione di vecchi antidiabetici - rischi per i pazienti : “Standard italiani per la cura del diabete mellito” 2018: sono le nuove Linee guida messe a punto dalla Società italiana di diabetologia e dall’Associazione medici diabetologi e presentate al 27° Congresso della Sid, in corso a Rimini. Tra le principali indicazioni, la riduzione della prescrizione dei “vecchi” Farmaci anti-diabete, potenzialmente pericolosi per i pazienti, perché li espongono a un maggior rischio di ...

Pensioni : stop alla legge Fornero nel contratto giallo-verde - ultime novità Video : Prevede anche la riforma Pensioni, come ampiamente annunciato, il cosiddetto contratto di governo redatto da tecnici della Lega e del Movimento 5 stelle e adesso al vaglio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la “bollinatura” finale prima di sottoporre il documento al Capo dello Stato. Sergio Mattarella ha gia' fatto sapere di leggere solo testi definitivi e non bozze di programma [Video]. Ancora, tuttavia, resta il mistero sul nome del ...

Crisci - Unrae - : «Sul diesel stop alla disinformazione Premiare chi cambia auto» : ... una scelta quasi obbligata, che non significa che il diesel sia nocivo, messaggio che cercano di far passare una parte della politica, le pubbliche amministrazioni e una frangia della stampa: così ...

Giulio Sapelli : "Lo stop alla mia candidatura è arrivato dall'Europa" : "La Lega è un partito che sa cosa vuole e che ha un patto con i suoi elettori. I Cinque stelle, invece, sono un aggregato interessante che rappresenta gli ultimi e gli arrabbiati ma è a stato peristaltico, sente le pressioni esterne in modo più drastico". Lo ha detto a Circo Massimo su Radio Capital l'economista Giulio Sapelli.Il professore ha espresso il suo pensiero sulle due forze politiche che lo hanno contattato per ...