Lo spread vola oltre quota 180 punti Piazza Affari giù

spread vola oltre 180 punti - Borsa giù : Mercati nervosi e preoccupati per la formazione del nuovo governo M5S-Lega. Lo Spread, il differenziale di rendimento tra tra Btp e Bund decennali, termometro della fiducia degli investitori...

Borsa - Piazza Affari in calo - spread vola oltre 170 punti : Avvio di settimana in netto ribasso per Piazza Affari, che continua la serie di sedute negative a causa del nervosismo dei mercati per la formazione di un governo M5S-Lega. In controtendenza rispetto ...

Piazza Affari ha chiuso a -1 - 48% - lo spread vola a 164 : Milano, 18 mag. , askanews, L'Italia resta nel mirino dei mercati, mentre Movimento 5 Stelle e Lega stanno ancora trattando la formazione di un governo e il programma del prossimo esecutivo giallo-...

La bozza M5s-Lega affonda la Borsa e lo spread vola a 150 : Roma, 16 mag. , askanews, Anche se superata la bozza targata M5s e Lega per il contratto di governo affonda Piazza Affari e fa volare lo spread. L'ipotesi circa la richiesta alla Bce di cancellare 250 ...

Milano chiude in calo ma sopra i minimi Lo spread vola e sfiora quota 140 punti : Perde quota l'ipotesi della staffetta a palazzo Chigi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Secondo quanto si apprende in ambienti pentastellati, sarebbe "improbabile" questa soluzione circolata gia' ieri nei corridoi di Palazzo ma non confermata Segui su affaritaliani.it