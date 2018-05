Lo spread sale a 174 punti Male Piazza Affari ma pesano le cedole

Politica e stacco cedole affossano Milano. Sale lo spread : Teleborsa, - Partenza in forte calo per Piazza Affari in un'Europa che mostra invece rialzi contenuti. Previsti volumi di scambio la media vista l'assenza di Francoforte e Zurigo, chiuse per festività ...

Piazza Affari riparte in sofferenza. Lo spread sale ancora - sopra 170 : Nel giorno clou per la formazione del nuovo Governo, Piazza Affari apre le contrattazioni in netto calo, in controtendenza rispetto al resto d'Europa. Ai primi scambi il Ftse Mib segna -1,80% a 23.050 punti, mentre salgono Parigi (+0,22%) e Londra (+0,4%). Francoforte è chiusa per festività.Avvio negativo per i corsi dei titoli di Stato italiani scambiati sul secondario telematico Mts. I titoli italiani decennali aprono in calo con ...

Milano è ancora la peggiore - lo spread risale. Focus su Mps : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Sull'istituto senese il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico...

Piazza Affari frena i listini europei - sale lo spread : Seduta difficile per la Borsa di Milano che fa da freno nel panorama dei mercati europei. Gli investitori rimangono perplessi guardando alla situazione politica e al contratto di governo tra Lega e ...

Borsa - banche e utility bersagliate. Sale lo spread : Il dollaro resta vicino ai massimi da cinque mesi sull'euro sostenuto dalla salita dei rendimenti dei Treasury in un mercato che sconta prospettive di un ulteriore miglioramento dell'economia Usa e ...

Borse in calo - lo spread sale ancora : MILANO - Ore 11. Occhi ancora puntati sullo spread in coda a una settimana che ha visto il differenziale Btp/Bund tornare alla ribalta dopo gli scossoni seguiti alla pubblicazione delle prime ...

Borse contrastate - lo spread sale ancora : MILANO - Ore 9.20. Occhi ancora puntati sullo spread in coda a una settimana che ha visto il differenziale Btp/Bund tornare alla ribalata dopo gli scossoni seguiti alla pubblicazione delle prime ...

A Milano giù le banche - spread sale a 158. Petrolio al top dal 2014 : La Borsa di Milano prosegue all'insegna di continui cambi di passo, Europa invece positiva. Wall Street in calo con i tecnologici. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro torna sotto quota 1,18...

Milano giù con banche - lo spread sale fino a 158. Petrolio al top dal 2014 : La Borsa di Milano gira in negativo dopo un tentativo di rimbalzo in avvio. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro torna sotto quota 1,18...

Milano la peggiore con le banche - lo spread sale fino a 158 punti : La Borsa di Milano gira in negativo dopo un tentativo di rimbalzo in avvio. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro torna sotto quota 1,18...

Piazza Affari vira in negativo - -0 - 3% - - spread sale a 157 punti : Milano, 17 mag. , askanews, Alta volatilità su Piazza Affari che annulla i guadagni e si porta in territorio negativo al giro di boa di metà seduta. L'indice principale Ftse Mib è in calo dello 0,3% a ...

Milano torna la peggiore con le banche - lo spread sale fino a 158 punti : La Borsa di Milano gira in negativo dopo un tentativo di rimbalzo in avvio. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro torna sotto quota 1,18...

Milano torna la peggiore in Europa - spread sale a 158 : La Borsa di Milano gira in negativo dopo un tentativo di rimbalzo in avvio. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro sopra 1,18...

Governo - sbagliato ostacolare il tentativo Lega-5stelle. Lo spread sale per colpa dei media : I professori della Bocconi insegnano agli analisti fidi delle banche che quando un’azienda guadagna bene ed è guidata da una persona molto brava e capace, ma insostituibile, oppure organizzata male e senza un possibile ricambio, quell’azienda presenta un rischio elevato per la banca e deve essere finanziata con maggiore prudenza. Oggi, in campo politico, è così anche per il Pd di Matteo Renzi e per Forza Italia di Silvio Berlusconi, ...