Lo spettacolo è finito grazie a Dio

ilfoglio

: Spero che #Renzi non abbia finito i popcorn! Lo spettacolo inizia adesso #M5S #21maggio # - Nicola_Berga : Spero che #Renzi non abbia finito i popcorn! Lo spettacolo inizia adesso #M5S #21maggio # - Ceraunavolta6 : Finito lo spettacolo, si chiude il sipario. #InfinitIniesta - 197406Gigi : Finalmente è finito lo spettacolo teatrale dove secondo il copione tutto è filato liscio come l'olio. Da dietro le… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Londra. Quando un anno fa ho seguito, mio malgrado, l’addio al calcio di Totti – le lacrime, la lettera imbarazzante, i daje, la Curva Sud, la porchetta – pensavo che peggio del saluto all’amatriciana del campione strapaesano non ci fosse nulla. Non mi sbagliavo così tanto da quando ordinai per erro