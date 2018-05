Lo smartphone più venduto del 2018 è … Non è quello che vi aspettate

AnTuTu pubblica la Global Top 10 degli smartphone Android più performanti di aprile 2018 : AnTuTu Benchmark ha appena reso pubblica la Global Top 10 degli smartphone Android più performanti relativa al mese di aprile 2018. La classifica prende in considerazione i device Android disponibili a livello Globale e vede ancora in vetta i Galaxy S9 di Samsung, che però dovranno vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita. L'articolo AnTuTu pubblica la Global Top 10 degli smartphone Android più performanti di aprile 2018 proviene da ...

Xiaomi Redmi 5A è stato lo smartphone Android più venduto a marzo : Stando al nuovo report pubblicato dallo staff di Counterpoint Research, lo Xiaomi Redmi 5A è stato lo smartphone Android più venduto nel mese di marzo L'articolo Xiaomi Redmi 5A è stato lo smartphone Android più venduto a marzo proviene da TuttoAndroid.

Arriva OnePlus 6 'Lo smartphone più potente e alla metà del costo degli altri' : Questo però non significa che sia un mondo stagnante. Da noi oltre 35 persone lavorano solo sul software, per rendere Android veloce e immediato. Insomma, ora la competizione è sui dettagli, sul ...

Casio non produrrà più fotocamere digitali : ormai foto con smartphone - : La decisione dell'azienda giapponese è legata al forte calo della domanda registrato negli ultimi anni. Le competenze tecnologiche maturate nel settore saranno impiegate per lo sport e la medicina

classifica smartphone piu venduti huawei apple samsung : Nel primo trimestre 2018, le vendite di Huawei in Europa sono cresciute del 38,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. Quelle di Samsung e Apple, invece, sono calate rispettivamente del 15,4 e del 5,1%. Lo afferma un rapporto di Canalys, che così certifica un nuovo equilibrio sul mercato degli smartphone: Huawei resta terzo produttore, ma i due leader non sono più così lontani. Guardando alle quote di mercato europeo, in ...

Your Phone : l’integrazione con gli smartphone e Windows 10 si fa più interessante! : Ieri, in occasione della prima giornata della conferenza Build 2018, vi abbiamo parlato dell’interessantissima novità che approderà sui vostri PC Windows 10 nelle prossime settimane: stiamo parlando dell’app Your Phone. Tramite questa fantastica app, l’integrazione del vostro smartPhone Android o iOS con il vostro PC Windows 10 si fa molto più interessante ed immediata. Con Your Phone infatti, potrai accedere ai messaggi, alle ...

Niente più smartphone Huawei e ZTE nelle basi militari americane : Dopo gli inviti di qualche mese fa, arrivano i divieti formali. Il personale delle basi militari statunitensi non potrà più acquistare cellulari e dispositivi elettronici fabbricati dalle aziende cinesi Huawei e ZTE, perché il Pentagono li considera un rischio «inaccettabile» per la sicurezza. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, Dave Eastbu...

Apple iPhone X è lo smartphone più venduto nel Q1 2018 - segue in lontananza Xiaomi Redmi 5A : É difficile da ammettere ma dobbiamo essere sinceri: iPhone X è lo smartphone che ha venduto di più anche durante il Q1 2018. Il primo dispositivo Android nella classifica gli dista quattro posizioni ed è Xiaomi Redmi 5A. L'articolo Apple iPhone X è lo smartphone più venduto nel Q1 2018, segue in lontananza Xiaomi Redmi 5A proviene da TuttoAndroid.

Gli Stati Uniti sono sempre più contrari agli smartphone Huawei e ZTE : Il governo degli Stati Uniti è sempre più restrittivo nei confronti di Huawei e ZTE, tanto che dopo essersi espresso contrario al loro acquisto in ambito consumer e dopo aver vietato a ZTE di trattare con aziende con sede negli Stati Uniti, ora il governo va oltre tutto ciò compiendo un'azione ancora più restrittiva nei confronti dei due produttori di smartphone cinesi! L'articolo Gli Stati Uniti sono sempre più contrari agli smartphone Huawei ...

La società di smartphone Xiaomi verso l'Ipo più grande degli ultimi 4 anni alla borsa di Hong Kong : Xiaomi si avvicina alla quotazione: la società cinese di smartphone ha depositato i documenti per la Ipo alla borsa di Hong Kong, nel piano che porterebbe il valore di Xiaomi fino a 100 miliardi di dollari. L'operazione sarebbe la più grande del suo genere negli ultimi 4 anni per una società tecnologica cinese, dai 21,8 miliardi raccolti da Alibaba nel 2014. Nel file non sono stimate le azioni da collocare, non meno di 10 ...

AnTuTu pubblica la lista degli smartphone Android più apprezzati a marzo 2018 : AnTuTu, la nota piattaforma di benchmark, ha pubblicato la classifica del mese di marzo relativa agli smartphone Android più apprezzati. L'articolo AnTuTu pubblica la lista degli smartphone Android più apprezzati a marzo 2018 proviene da TuttoAndroid.

I migliori smartphone Samsung - Google e Apple monetizzano di più nei giochi : Secondo uno studio condotto da DeltaDNA, gli ultimi smartphone Apple, Google e Samsung raggiungono più alti livelli di monetizzazione rispetto ad altri modelli L'articolo I migliori smartphone Samsung, Google e Apple monetizzano di più nei giochi proviene da TuttoAndroid.

Recensione Unihertz Jelly Pro : semplicemente lo smartphone più piccolo al mondo : Abbiamo provato lo smartphone più piccolo al mondo! Si chiama Unihertz Jelly e in meno di 10 cm con uno schermo da 2 pollici e mezzo riesce a condensare tutte le funzioni e l'hardware di uno smartphone moderno, con 4G, GPS e tutto ciò che serve. L'articolo Recensione Unihertz Jelly Pro: semplicemente lo smartphone più piccolo al mondo proviene da TuttoAndroid.

Niente più macchie e impronte digitali sullo smartphone con le nuove salviette di Xiaomi : Xiaomi ha introdotto delle salviette speciali per la pulizia dello schermo dotate di proprietà antibatteriche che si asciugano rapidamente, possono essere utilizzate in entrambi i lati e non si disgregano, pertanto non lasciano residui sulle superfici. Le salviette sono morbide e trattate con alcol e tensioattivi per rimuovere con efficacia grasso e polvere anche da notebook, tablet, monitor per PC e occhiali. L'articolo Niente più macchie e ...