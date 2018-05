Liverpool | Emre Can recupera per la finale di Champions?

Liverpool - ecco la nuova maglia. Tra i testimonial non c'è Emre Can : Altro indizio che il centrocampista tedesco, in scadenza a giugno, lascerà i Reds: Juve pronta ad accoglierlo

Il Liverpool presenta la nuova maglia. Emre Can? Nessuna traccia : TORINO - Indizio di mercato? Forse sì, forse no. Il Liverpool ha deciso di fare a meno dell'apporto di Emre Can per presentare la divisa della prossima stagione. I testimonial sono Henderson, Karius, ...

Liverpool - stagione finita per Emre Can : TORINO - La conferma arriva direttamente da Klopp : stagione finita per Emre Can . Il tecnico del Liverpool , in un'intervista a Sky Sports Germania, ha confermato la gravità dell'infortunio patito ...

Liverpool - Emre Can : stagione finita e Mondiale a rischio : Brutte notizie per Emre Can. Il centrocampista del Liverpool è fuori probabilmente per il resto della stagione e potrebbe anche essere costretto a saltare la Coppa del Mondo in Russia con la Germania. L'infortunio alla schiena del giocatore tedesco - riferisce il Mirror - è molto più grave di quanto si pensasse inizialmente e pertanto Can potrebbe aver già giocato ...

Klopp spaventa la Juventus : 'Emre Can chiede 15 milioni e il Liverpool vuole tenerlo' : TORINO - Liverpool, Emre Can e Juventus è un triangolo di mercato che rappresenta ancora un rebus. E se molti addetti ai lavori danno per certo l'addio del 23enne centrocampista, non è per niente ...

EMRE CAN ALLA JUVENTUS? / Il Liverpool potrebbe proporre il rinnovo al tedesco : EMRE Can ALLA JUVENTUS? I bianconeri insistono per il tedesco del Liverpool, ma il Real Madrid è pronto a inserirsi nell'affare. Intanto però spunta per il centrocampo Ramsey dell'Arsenal.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:13:00 GMT)

