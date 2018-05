Litigare di fronte ai figli è reato

dilei

(Di lunedì 21 maggio 2018) Secondo la cassazionedavanti ai. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione secondo cui le liti violenti sono punibili dalla legge. Il motivo? Secondo i giudici le liti possono essere paragonate ai maltrattamenti in famiglia. Il caso è stato esaminato dalla Corte Suprema dopo che una mamma aveva fatto ricordo per essere stata condannata a causa di un litigio violento avuto con il convivente davanti ai suoi bambini. Fra i due i rapporti erano tesi da tempo e spesso sfociavano in episodi di aggressività psicologica e fisica, con minacce e “danneggiamenti di suppellettili”. Dopo essere stata giudicata dalla Corte d’Appello di Firenze, la donna aveva chiesto l’annullamento della sentenza. Nella sua difesa affermava che i bambini non erano stati mai “direttamente oggetto di aggressioni o soprusi, né di violenza ...