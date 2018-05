L' Italia può cambiare l' Europa Vedremo come

Mercato - può nascere una Juventus Italiana : Perin - Cristante e Bonaventura : I bianconeri incontreranno il Genoa per il portiere e sfidano la Lazio per il centrocampista dell'Atalanta

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome ancora in corsa per il podio. A cronometro può guadagnare molto su Pozzovivo e Pinot : La prima parte di Giro d’Italia 2018 è stata un mix di gioia e dolore per Chris Froome. Il capitano del Team Sky ha iniziato nel peggiore dei modi questa edizione, con la caduta durante la ricognizione della cronometro di Gerusalemme, che ha poi compromesso anche la prestazione contro il tempo. Il britannico ha poi perso gradualmente terreno in classifica, staccandosi sempre in salita. Sabato è arrivata però la grande gioia, con la ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin può prendere la maglia rosa con la cronometro? Oggi l’olandese ha sofferto tanto - forma non eccelsa : Tom Dumoulin non è più il favorito in pectore per la conquista del Giro d’Italia 2018. Il durissimo weekend con lo Zoncolan e il tappone di Sappada ha messo seriamente in difficoltà l’olandese che ora accusa 2’11” di distacco da Simon Yates, letteralmente volato sul Mostro della Carnia e sulle Dolomiti. Il britannico voleva guadagnare secondi preziosi in queste due frazioni di montagna e ci è abbondantemente riuscito ...

Giro d’Italia 2018 - quali distacchi nella cronometro di Rovereto? La classifica si può rivoluzionare… : Dopo la tappa di Sappada, il Giro d’Italia 2018 sembra saldamente nelle mani del britannico Simon Yates (Mitchelton Scott). Siamo di fronte, probabilmente, ad uno dei dominatori dei Grandi Giri del prossimo lustro, insieme all’astro nascente colombiano Egan Bernal (Team Sky) che ha monopolizzato il Giro di California, svoltosi in contemporanea con la Corsa Rosa. 26 anni da compiere il prossimo mese di agosto, Yates ha già raggiunto ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Avevo pianificato l’attacco. Il vantaggio su Dumoulin? Non sono contento - può superarmi a cronometro” : Simon Yates ha trionfato anche sul traguardo di Sappada, ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 e ha ulteriormente rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico ora ha 2’11” di vantaggio su Tom Dumoulin quando si entra nell’ultima settimana della Corsa Rosa: il capitano della Mitchelton Scott sta letteralmente dominando, ha conquistato il terzo successo e ora sogna a occhi aperti. Nonostante tutto non è ...

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : salite a ripetizione. Chi ha coraggio può ribaltare la classifica : Dopo le fatiche dello Zoncolan, altra tappa dura a chiudere questa seconda settimana del Giro d’Italia 2018: quindicesima frazione, si parte da Tolmezzo e si arriva a Sappada dopo 176 chilometri e ben quattro GPM. Si può fare la differenza, anche se le salite non sono lunghissime e con pendenze impossibili. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa odierna. Percorso Si parte nella provincia di Udine e si va verso le Dolomiti: la prima ...

BITCOIN & CRIPTOVALUTE/ Blockchain - il ritardo che può danneggiare l'Italia : Non mancano notizie riguardanti il mondo delle CRIPTOVALUTE, con progetti che continuano a nascere in ogni parte del mondo, dimostrando il valore della Blockchain.

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : il ruggito del fuoriclasse. Vittoria da campione vero - può ribaltare la classifica! : Chi se lo sarebbe mai aspettato? Dopo due settimane di buchi, tempo perso in montagna e sugli strappi, Chris Froome è tornato a correre da Chris Froome nel giorno più importante, almeno fino ad ora, del Giro d’Italia 2018. Il britannico del Team Sky ha vinto sullo Zoncolan, montagna simbolo della corsa rosa che in maniera simbolica inaugura anche la seconda fase del Giro, quella più dura e impegnativa. Se l’atleta ammirato fino ad ...

Chris Froome può vincere il Giro d’Italia 2018 : il fenomeno ritrovato. Vola in salita e a cronometro può fare la differenza : Ha dimostrato cosa significa essere fuoriclasse, ha ribadito ancora una volta tutta la sua potenza, ha messo sulla strada tutto il cuore e la grinta di cui era dotato, non ha voluto lasciare nulla di intentato e ha ruggito come solo un vero campione sa fare. Chris Froome, contro tutto e tutti, ha mostrato i muscoli e ha sciorinato una prestazione ai limiti dell’umano con la quale ha illuminato il Giro d’Italia nella tappa regina: il ...

L'Europa spaventa gli Usa. Più che Merkel e Macron a rompere può essere l'Italia : Alcuni di questi partiti sono forti sostenitori della politica estera favorevole al Cremlino, e hanno fatto un uso esteso delle fake news e le teorie cospirative nelle loro campagne mediatiche, ...

M5S-Lega - perché non può decidere l’Italia lo stop alle sanzioni alla Russia : Le sanzioni Ue alla Russia le potrebbe far saltare, con una decisione a maggioranza qualificata, solo il Consiglio degli Affari Esteri, nel quale siedono i ministri degli Esteri dei 28 membri dell’Unione. Un passo indietro unilaterale, come vagheggiato nella bozza di contratto tra M5S e Lega, non è contemplato dal diritto comunitario...

Luigi Di Maio premier - l'indizio : perché alla fine può spuntarla il grillino - una sciagura Italiana : Le trattative, alla Camera, continuano. Luigi Di Maio e Matteo Salvini cercano un nome condiviso proporre a Sergio Mattarella come premier. Di sicuro, c'è che si tratterà di un grillino: in cambio del ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru può rimontare e salire sul podio? Serve l’impresa. Mario Scirea : “Speravamo meglio. Se vuole vincere…” : Fabio Aru accusa tre minuti abbondanti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates ma ieri sullo strappo di Osimo è sembrato in crescendo di condizione e prova a guardare con ottimismo alla seconda parte del Giro d’Italia 2018: l’obiettivo è quello di provare a lottare per salire sul podio anche se la situazione è davvero molto complicata. Il Cavaliere dei Quattro Mori deve rimontare un paio di minuti a Domenico Pozzovivo e Thibaut ...

Perché l'Italia non può cancellare il debito pubblico e uscire dall'Euro : I mercati finanziari hanno 'pagato' cara la bozza di contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle...