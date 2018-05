L' Isis rivendica l' attentato di Grozny | ma Kadyrov punta il dito contro potenze

Cecenia - l’Isis rivendica l’attacco a una chiesa di Grozny : Cecenia, l’Isis rivendica l’attacco a una chiesa di Grozny Cecenia, l’Isis rivendica l’attacco a una chiesa di Grozny Continua a leggere L'articolo Cecenia, l’Isis rivendica l’attacco a una chiesa di Grozny proviene da NewsGo.

Indonesia - tre attentati in chiesa : 11 morti. Isis rivendica : 17:14 - Sale a 13 il bilancio dei morti per gli attacchi terroristici di oggi a Surubaya in Indonesia. I feriti sarebbero 41. Secondo la polizia i kamikaze facevano tutti parte della stessa famiglia: madre, padre e quattro figli di età compresa tra 8 e 13 anni. Gli attacchi, coordinati, sono stati rivendicati dall'Isis.13.45 - Gli attacchi kamikaze in Indonesia che nelle scorse ore hanno causato almeno 11 morti e più di 40 feriti sono stati ...

Isis - le diverse procedure per rivendicare un attentato : Secondo la distorta visione dell'Isis, il mondo è diviso in due parti , il riferimento è al discorso dell'ex Presidente Bush, : o si è dalla parte dei crociati o con l'Islam. E' uno stratagemma ...

Parigi e Indonesia - Isis rivendica la paternità degli attentati : stretta sui migranti in arrivo : "Il nemico dei nostri figli è il terrorismo islamico, non altri". Lo ha scritto Matteo Salvini su twitter commentando la notizia dell'attentato a Parigi e l'ipotesi che con il

Indonesia - attacchi kamikaze contro tre chiese : almeno 13 morti - Isis rivendica : Indonesia, attacchi kamikaze contro tre chiese: almeno 13 morti, Isis rivendica Indonesia, attacchi kamikaze contro tre chiese: almeno 13 morti, Isis rivendica Continua a leggere L'articolo Indonesia, attacchi kamikaze contro tre chiese: almeno 13 morti, Isis rivendica proviene da NewsGo.

Indonesia - bimbe kamikaze usate contro tre chiese : 13 morti - l'Isis rivendica : Gli attentati arrivano pochi giorni dopo che la polizia ha soffocato nel sangue una rivolta in un carcere vicino a Giacarta rivendicata dall'Isis. "Sono particolarmentevicino al caro popolo dell'Indonesia, in modo speciale allecomunita' cristiane della città di Surabaya", ha detto il Pontefice

Indonesia - Isis rivendica attentati kamikaze contro chiese cristiane : L'Isis ha rivendicato gli attacchi suicidi contro tre chiese cristiane in Indonesia, che hanno provocato almeno 11 morti e 41 feriti. Lo ha reso noto l'Amaq, organo di propaganda dei jihadisti. Uno ...

Indonesia - attacchi kamikaze contro tre chiese : almeno 11 morti - Isis rivendica : I kamikaze, riferisce la polizia, fanno tutti parte della stessa famiglia e tra loro ci sono anche bambini e adolescenti. Il Paese è a forte maggioranza musulmana. Gli attentati arrivano pochi giorni ...

Indonesia - Isis rivendica attentati kamikaze contro chiese cristiane : Indonesia, Isis rivendica attentati kamikaze contro chiese cristiane Indonesia, Isis rivendica attentati kamikaze contro chiese cristiane Continua a leggere L'articolo Indonesia, Isis rivendica attentati kamikaze contro chiese cristiane proviene da NewsGo.

Indonesia - attacchi kamikaze contro tre chiese : almeno 11 morti - Isis rivendica : Indonesia, attacchi kamikaze contro tre chiese: almeno 11 morti, Isis rivendica Indonesia, attacchi kamikaze contro tre chiese: almeno 11 morti, Isis rivendica Continua a leggere L'articolo Indonesia, attacchi kamikaze contro tre chiese: almeno 11 morti, Isis rivendica proviene da NewsGo.

Una famiglia kamikaze si fa esplodere in tre chiese dell'Indonesia : 13 morti - l'Isis rivendica : Una famiglia kamikaze si è fatta esplodere in tre chiese cristiane dell'Indonesia, a Surabaya, provocando la morte di 13 persone e il ferimento di altre 41. La famiglia era composta da un padre, una madre, due figli maschi e due figlie, questi ultimi tutti tra gli 8 e i 13 anni. I genitori qualche tempo fa avevano cercato di unirsi all'Isis in Siria, ma non c'erano riusciti.Si tratta del più sanguinoso attacco da anni in Indonesia, ...

Attentato a Parigi - Isis rivendica : l’assalitore è un 21enne ceceno - fermati nella notte i genitori : Attentato a Parigi, Isis rivendica: l’assalitore è un 21enne ceceno, fermati nella notte i genitori L’Attentato all’Operà è stato compiuto da un 21enne russo nato in Cecenia e rivendicato dallo Stato Islamico. Il 21enne è stato ucciso dalla polizia francese e in nottata, le forze dell’ordine hanno fermato i genitori del ragazzo, ma al momento […] L'articolo Attentato a Parigi, Isis rivendica: l’assalitore è un 21enne ...

Attentato a Parigi - Isis rivendica : l’assalitore è un 21enne ceceno - fermati nella notte i genitori : L'Attentato all'Operà è stato compiuto da un 21enne russo nato in Cecenia e rivendicato dallo Stato Islamico. Il 21enne è stato ucciso dalla polizia francese e in nottata, le forze dell'ordine hanno fermato i genitori del ragazzo, ma al momento non sono noti i capi d'accusa per loro.Continua a leggere

Parigi - armato di coltello attacca i passanti : un morto e quattro feriti. “Gridava Allah Akbar”. Isis rivendica : Ancora terrore a Parigi, in pieno centro, a due passi dal teatro dell’Opéra. Intorno alle 21 di sabato un uomo, che secondo i testimoni ha gridato “Allah Akbar”, ha accoltellato i passanti in rue Saint-Augustin, nel secondo arrondissement. Un uomo di 29 anni è stato ucciso, altre quattro persone sono ferite di cui due gravemente. La polizia ha reagito rapidamente e l’assalitore, un ceceno di 21 anni, è stato abbattuto. ...