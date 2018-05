L' Inter torna in Champions e Spalletti impazzisce | ecco spiegata la sua reazione al

Serie A - Lazio-Inter 2-3 : i nerazzurri tornano in Champions League! Icardi e Vecino ribaltano nel finale : L’Inter tornerà a giocare la Champions League dopo addirittura sei anni di assenza. I nerazzurri hanno sconfitto la Lazio per 3-2 nel match valido per la 38^ giornata della Serie: allo Stadio Olimpico andava in scena un vero e proprio spareggio, i nerazzurri erano obbligati a vincere per tornare nell’Europa che conta mentre ai biancocelesti bastava un pareggio. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno confezionato una rimonta inattesa ...

Internazionali tennis Roma 2018 : Nadal Re per l'ottava volta al Foro. Rafa torna n°1 del ranking : Nadal, che ha perso appena due set al Foro Italico, tornerà da lunedì numero 1 del mondo , spodestando nuovamente Roger Federer, che aveva approfittato dell'eliminazione del maiorchino ai quarti di ...

Internazionali d’Italia – Nadal fa la danza della pioggia e batte Zverev : Rafa re di Roma - torna numero 1 : Rafa Nadal batte Alexander Zverev e si laurea campione degli Internazionali d’Italia per l’8ª volta in carriera: lo spagnolo soffre, poi la pioggia gli dà una mano per vincere il terzo set Dopo la vittoria di Elina Svitolina nella finale femminile, lo spettacolo degli Internazionali d’Italia 2018 si conclude con la finale maschile che mette di fronte Alexander Zverev e Rafa Nadal. Un ultimo atto accattivante con il talentino tedesco, ...

Paleofestival ritorna con una tredicesima edizione di stampo Internazionale : ... Historylab , Bologna, - Lo scriba reale: lezione di geroglifico con scrittura su papiro per adulti 17.30-18.15 Silvia Merlino, Associazione Parma-Casa della Scienza, in collaborazione con il Museo ...

Internazionali - Svitolina regola la Kontaveit e torna in finale : L'ucraina numero 4 al mondo è partita fortissimo guadagnando il primo break al primo gioco, tenendo addirittura a zero la sua avversaria. La ventiduenne estone ha poi reagito riconquistando la parità ...

Internazionali - Sharapova show : elimina la Ostapenko e torna in semifinale : ... quella Jelena Ostapenko , che meno di un anno fa è stata in grado di stupire il mondo andando a vincere il Roland Garros. Una battaglia stupenda quella del Centrale che ha visto la siberiana imporsi ...

Dal 25 al 28 aprile 2019 ritorna a Cairo Montenotte il Torneo Internazionale dedicato alla categoria Esordienti 2006 : "Siamo orgogliosi dei numerosi attestati di stima ricevuti da tutte le società partecipanti e soprattutto da quelle professionistiche che girano il mondo partecipando ai migliori tornei " commenta il ...

Berlusconi : «Molta distanza da Salvini - parla a nome suo Gli ho detto : torna a casa» Video : l’Intervento ad Aosta : Il leader di Forza Italia ad Aosta: noi in grado di fare un governo di lunga durata. Salvini? «parla a nome suo e non della coalizione. Preoccupato per il giustizialismo contenuto nel contratto tra Lega e M5S»

A Torino torna Interplay : Spettacoli e momenti di scambio faranno condividere al pubblico esperienze estetiche e culturali, emozioni e impressioni. Gli ospiti di questa nuova edizione del Festival Internazionale di Danza ...

Nuova maglia Inter 18/19 : torna il biscione sulla divisa [GALLERY] : Nuova maglia Inter 18/19, il club nerazzurro ha presentato le divise per la prossima annata, sempre sponsorizzate dalla Nike come in questa stagione L’Inter ha presentato la maglia per la stagione 2018/2019. Tra le novità il ritorno del biscione, con le righe blu e nere lineari che adottano gradualmente una sottile grafica a pelle di serpente mentre scendono lungo la maglia. Questo look accattivante è incorniciato in modo netto dalle ...

Inter - torna il biscione sulla maglia della prossima stagione : ... la prima firmata da Nike, e a quella del 2010-2011, la più blasonata dell'era moderna, poiché l'Inter era campione d'Italia, d'Europa e del Mondo. 'Non esiste modo migliore per celebrare due decenni ...

Inter - torna il Biscione sulla nuova maglia : ... la prima firmata da Nike, e a quella del 2010-2011, la più blasonata dell'era moderna, poiché l'Inter era campione d'Italia, d'Europa e del Mondo. La nuova maglia sarà in vendita a partire dal 17 ...

Fabrizio Corona può tornare ad usare i social e a rilasciare Interviste : Fabrizio Corona: anello a Silvia Provvedi come promessa di matrimonio (foto) Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sposano ufficialmente. Le foto della consegna dell'anello di fidanzamento Via libera. Fabrizio Corona potrà tornare a utilizzare i social network e a rilasciare interviste ma senza "riferimento diretto all'andamento" dell'affidamento terapeutico in corso. A deciderlo il ...

Diretta/ Internazionali d'Italia 2018 Errani Babos (2-1) streaming video e tv : torna a piovere - tutto fermo : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:58:00 GMT)