L' Inter ribalta la Lazio e vola in Champions

Serie A - Lazio-Inter 2-3 : i nerazzurri tornano in Champions League! Icardi e Vecino ribaltano nel finale : L’Inter tornerà a giocare la Champions League dopo addirittura sei anni di assenza. I nerazzurri hanno sconfitto la Lazio per 3-2 nel match valido per la 38^ giornata della Serie: allo Stadio Olimpico andava in scena un vero e proprio spareggio, i nerazzurri erano obbligati a vincere per tornare nell’Europa che conta mentre ai biancocelesti bastava un pareggio. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno confezionato una rimonta inattesa ...

Juventus - due minuti da scudetto : Higuain ribalta l'Inter e gela il Napoli : RILEGGI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: INTER: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D?Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Juventus: Buffon; Cuadrado,...

Il sensibile Orsato regala la vittoria alla Juventus - partita contro l’Inter falsata : finale di partita pazzesco - i bianconeri ribaltano tutto [FOTO e VIDEO] : 1/25 Foto Instagram ...