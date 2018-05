Liga | il Barcellona chiude a +14 sull' Atletico Madrid

Liga : Iniesta dice addio al Barcellona - Torres saluta l'Atletico con una doppietta : El Niño si congeda dai suoi tifosi con due gol nell'ultima apparizione contro l'Eibar. Il Barca batte la Real Sociedad

Liga : ultimo atto. Il Barcellona saluta Iniesta : Situazione ben delineata all’ultimo atto della Liga. Al Siviglia basta un punto in casa con l’Alaves per certificare la presenza nella prossima Europa League in cui potrà indossare il distintivo di plurivincitore. Il Getafe, che segue a 3 punti, gioca in casa del Malaga. L’Atletico, dopo il trionfo in Europa League, ospita l’Eibar e, a meno di un tracollo, non sara’ raggiunto al secondo posto dal Real Madrid che ...

Probabili formazioni Barcellona – Real Sociedad - 38^ Giornata Liga 20-05-18 : Serata di festa e di addii quella che si profila al Camp Nou, nell’ultima gara stagionale del Barcellona, che ospiterà la Real Sociedad. I neocampioni di Spagna non sono riusciti nel record di terminare il campionato da imbattuti, complice l’incredibile sconfitta nell’ultimo turno contro il Levante per 5-4, coi valenciani che erano avanti per 5-1. Questa battuta d’arresto però, non cancella un’annata da ...

Liga : Barcellona perde imbattibilità : E’ durata 43 partite, comprese le ultime della scorsa stagione, l’imbattibilità del Barcellona nella Liga. I blaugrana, privi di Messi, hanno infatti perso per 5-4 il match ‘pazzo’ giocato contro il Levante, valido per la 37/a giornata e durante il quale si sono trovati sotto per 5-1 e poi hanno quasi completato la ‘remuntada’. Levante a segno con tripletta di Emmanuel Boateng e doppietta di Bardhi, mentre ...

Probabili formazioni Levante – Barcellona - 37^ Giornata Liga 13-05-18 : Penultimo impegno stagionale per il Barcellona neocampione di Spagna, che sarà protagonista all’Estadi Ciutat de Valencia contro il Levante, già salvo da qualche domenica e che sta concludendo la stagione nel migliore dei modi. I valenciani hanno rischiato di vivere un’annata drammatica, dato che qualche mese fa era ad un solo punto dal terz’ultimo posto e in piena lotta per non retrocedere in Segunda Division. ...

Liga : Barcellona show - cinquina al Villarreal. Real Madrid battuto dal Siviglia : Nei recuperi della 34esima giornata vincono i blaugrana e gli andalusi. I Blancos falliscono l'aggancio all'Atletico in seconda posizione

Probabili Formazioni Barcellona-Villarreal Liga - 09-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Villarreal, recupero 34^giornata Liga, ore 20.00. Sergi Roberto squalificato, Calleja con la formazione tipo. Tre giorni dopo lo spettacolo del Clasico, il Barcellona deve tornare in campo, ancora al Camp Nou, per il recupero della sua partita della 34^giornata di campionato, rinviata per giocare la finale di Copa del Rey, poi vinta dai blaugrana con un netto 5-0 ai danni del Siviglia di Montella, ...

Liga - spettacolo al Camp Nou : Barcellona-Real finisce 2-2 : TORINO - Le magie dei fuoriclasse, il furore e i colpi proibiti di ogni 'Clasico' che si rispetti, ma anche un arbitro che ha collezionato una serie di gravi errori .finisce 2-2, c'e' la firma dei due ...

Liga - Barcellona-Real Madrid 2-2 : Messi e Ronaldo in gol : Quattro gol, nessuno vince, nessuno perde, in un Clasico per cuori forti. In palio c'era poco o nulla: l'imbattibilità in Liga del Barça, confermata. E quella di Zidane al Camp Nou, conservata. ...

Probabili formazioni Barcellona – Real Madrid - 36^ Giornata Liga 6-05-18 : Domenica 6 Maggio alle ore 20.45, la Spagna e il mondo si ferma per “El Clasico” tra Barcellona e Real Madrid, che avrà come cornice il Camp Nou. Apparentemente, sembrerebbe una sfida dove entrambe le formazioni non hanno nulla da chiedere, dato che i padroni di casa hanno già conquistato la Liga, mentre gli ospiti punteranno tutto sulla finale di Kiev contro il Liverpool di sabato 26 Maggio. Ma questa gara, nonostante non ci ...

Liga - dove vedere Barcellona-Real Madrid in Tv e in streaming : Appuntamento a domenica 6 maggio per la sfida tra le due grandi di Spagna L'articolo Liga, dove vedere Barcellona-Real Madrid in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liga - il Barcellona è campione di Spagna : Gli uomini di Valverde annichiliscono il Deportivo La Coruna di Seedorf e conquistano il 25° titolo della propria storia; per i galiziani arriva la retrocessione in Segunda Division. Bagarre per l'...

Barcellona - il dominio continua : trionfa nella Liga per la 7ª volta negli ultimi 10 anni - è la squadra più vincente di sempre : Il Barcellona ha vinto ieri sera la 7ª Liga degli ultimi dieci anni, la 9ª degli ultimi 14 anni. Il dominio dei catalani continua. Nell’ultimo decennio 7 titoli e tre secondi posti, mentre il Real ha vinto il campionato spagnolo soltanto due volte e l’Atletico Madrid una. Il Barcellona, così, è sempre più vicino ai Blancos: 25 scudetti contro 33. E pensare che dieci anni fa il Real era a 31 e il Barcellona a 18! Dopo i tre scudetti ...

Liga - Barcellona campione di Spagna : 7° campionato vinto negli ultimi 10 anni : Rivoluzionario, dominatore, vincente. Il Barcellona negli ultimi anni è stato tutte queste cose, travolgente anche nella capacità di non accontentarsi mai e avere una fame continua. A La Coruna i ...