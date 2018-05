LG Q7 è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

OnePlus 6 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : OnePlus 6 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche – OnePlus 6: Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche DISPLAY PROCESSORE MEMORIA RAM MEMORIA INTERNA CAMERA POSTERIORE FOTOCAMERA ANTERIORE CONNETTIVITA’ BATTERIA SISTEMA OPERATIVO DIMENSIONI PESO ALTRO – Prezzo e disponibilità OnePlus 6 – OnePlus 6 pareri e […]

Tutto sulla scheda tecnica OnePlus 6 : prezzo ufficiale - foto e disponibilità in Italia : La scheda tecnica OnePlus 6 è realtà ma pure il suo prezzo. foto, specifiche e altri dettagli del top di gamma sono oramai ufficiali a margine della presentazione londinese in cui l'azienda cinese ha mostrato al mondo intero il suo nuovo top di gamma. Ecco di seguito ogni particolare dell'ammiraglia che sfida i diretti rivali Android Samsung, Huawei, Honor, Asus, LG e chi più ne ha più ne metta. Design, misure e peso Prima di entrare nello ...

Nokia X6 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Nokia X6 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Nokia X6, schermo 19:9 con notch e 6 GB di RAM. Da qualche settimana circolavano indiscrezioni su un nuovo smartphone di HMD Global, dispositivo che è stato puntualmente presentato oggi e che risulta piuttosto differente dagli ultimi modelli annunciati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona La principale novità di questo Nokia X6 […]

Honor 10 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Honor 10 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Honor 10 è ufficiale! Andiamo subito a conoscere questo nuovo e spettacolare smartphone, che diventa il miglior telefono da comprare sotto ai 500 euro. Sotto la scocca Honor 10 non si discosta troppo dal cugino Huawei P20 e ci propone un SoC Kirin 970 Octa Core, affiancato da GPU Mali-G72 MP12 e una NPU dedicata alla […]

Xiaomi Redmi S2 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Redmi S2 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Ci siamo: il nuovo smartphone Xiaomi Redmi S2 è stato ufficialmente presentato! Andiamo subito a scoprirlo insieme. Si tratta di un classico dispositivo Redmi, con una base hardware solida e con un design ripreso dai modelli precedenti, senza dunque particolari novità. E’ comunque valido, proposto ad un buon […]

BQ Aquaris X2 e X2 Pro è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : BQ Aquaris X2 e X2 Pro Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche BQ Aquaris X2 e X2 Pro: ecco finalmente le specifiche complete e i prezzi ufficiali Prima di tutto possiamo notare che si tratta di due smartphone tutto sommato compatti nelle dimensioni, che condividono lo stesso display da 5,65? full HD+, lo stesso identico comparto fotografico […]

LG G7 ThinQ ufficiale : Prezzo - Uscita - Scheda Tecnica e Curiosità : Ormai non ci sono più dubbi, il nuovo LG G7 ThinQ è Ufficiale e nell’evento dedicato di New York di oggi sono stati tolti i veli al prossimo top di gamma di LG. E’ bellissimo e potentissimo LG G7 ThinQ Ufficiale: Tutto quello che dovete sapere Con qualche mese di ritardo rispetto alla concorrenza, LG […]

Samsung Galaxy A6 e A6+ è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Samsung Galaxy A6 e A6+ Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche I Samsung Galaxy A6 e A6+ sono smartphone con telaio in alluminio, schermo 18.5:9 da 5,6 e 6 pollici, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e Android Oreo. Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, il produttore coreano ha finalmente annunciato i nuovi […]

LG G7 ThinQ è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : LG G7 ThinQ Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO A poche ore dalla presentazione ufficiale, ecco che trapelano in rete le Caratteristiche Tecniche di LG G7 ThinQ, che sarà annunciato a breve a New York. Interessante notare che in realtà, come per Samsung Galaxy S9, anche LG presenterà due smartphone: G7 normale e G7 Plus […]

Xiaomi Mi 6X (Mi A2) è ufficiale : Scheda tecnica - data di uscita e prezzi : Lo Xiaomi Mi 6x, che potrebbe essere il Mi A2, è Ufficiale: Scheda tecnica, foto, prezzi e data di uscita del prossimo best buy del 2018 Caratteristiche e Scheda tecnica Xiaomi Mi 6x (Mi A2) Il tanto atteso Xiaomi Mi A2 è forse già pronto e viene presentato da Xiaomi sotto il nome di Mi 6x […]

Xiaomi Mi 6X è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Mi 6X Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Finalmente Xiaomi Mi 6X è stato presentato al mondo intero, anche se i rumor degli scorsi giorni lo avevano anticipato abbondantemente. Come ci aspettavamo, abbiamo a che fare con un medio gamma bello, potente, aggiornato e disponibile in tanti colori, che risulterà sicuramente interessante per molti utenti. La […]

ASUS Zenfone Max Pro M1 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : ASUS Zenfone Max Pro M1 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche ASUS Zenfone Max Pro M1 ufficiale: 5,99″ FHD+, Snap 636 e batteria da 5000 mAh. Lato hardware questo ASUS Zenfone Max Pro (M1) non è sicuramente un top di gamma, ma punta al sodo. Autonomia prima di tutto, grazie all’ampia batteria da 5.000 mAh che promette 48 ore di […]

Honor MagicBook ufficiale : Prezzo - Caratteristiche - Scheda Tecnica : Honor MagicBook Ufficiale: Kaby Lake R, 14″ e GPU Nvidia da 643 euro. Tutto quello che devi sapere sul nuovo computer portatile Honor MagicBook, potentissimo ed economico, con Windows 10 Honor MagicBook Dopo l’incredibile successo ottenuto nel mondo degli smartphone, Honor sbarca anche nel mondo dei computer portatili con Honor MagicBook. Presentato in Cina da pochi minuti, […]

Tutto sull’Honor 10 ufficiale in Cina : foto - scheda tecnica e prezzo : L'Honor 10 è ufficiale, almeno in Cina, oggi 19 aprile. La foto in apertura articolo, la scheda tecnica e il prezzo definitivo del device sono a disposizione in questo articolo per uno smartphone che potrebbe essere un nuovo gran successo commerciale del brand, visto l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Alla vigilia del lancio asiatico, avevamo già dettagliato molte specifiche dell'Honor 10 che puntualmente sono state in gran parte confermate. ...