LG Q7 è ufficiale con una intelligenza artificiale rinnovata e molte novità rispetto a Q6

Il compleanno di Al Bano ad Amici 2018 con le due Romina prima del tour estivo reso ufficiale (video) : Il compleanno di Al Bano ad Amici 2018 anticipa il tour estivo che condurrà in coppia con Romina. La ex moglie è stata ospite dell'ultima puntata del serale, nel quale hanno portato una versione inedita di Felicità nella quale Romina ha portato un'invettiva contro il circo mediatico resa sotto forma di rap (qui il video della sorpresa per il compleanno). L'artista di Cellino San Marco ha aperto la puntata facendo da colonna sonora alla sfida ...

Honor Play 7 ufficiale in Cina : pochi guizzi - ma molto molto economico - foto - : ... un dispositivo di fascia ultra economica " nel prezzo, ma anche e soprattutto nelle specifiche " che potrebbe attirare le attenzioni di chi si avviCina per la prima volta al mondo degli smartphone ...

Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale con Android 8.1 Oreo - ma senza sensore di impronte : Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale dopo la sua comparsa sul sito del produttore: ecco le caratteristiche del nuovo smartphone di fascia medio-bassa della casa cinese, che purtroppo non dispone di un sensore di impronte digitali. L'articolo Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale con Android 8.1 Oreo, ma senza sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.

“Andrà all’altare con lui”. Royal wedding - ufficiale : chi (di illustre) sostituisce il papà di Meghan Markle : “Sfortunatamente, mio padre non potrà partecipare al nostro matrimonio”, ha fatto sapere 48 ore prima delle nozze Meghan Markle con un comunicato ufficiale. “Ho sempre tenuto molto molto a mio padre e spero che gli saranno concesse la calma e lo spazio necessari a concentrarsi solo sulla sua salute. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno mandato messaggi si supporto. Sappiate che io e Harry non vediamo l’ora di ...

Manchester City - ufficiale il rinnovo di Guardiola : i dettagli sul contratto : “Il Manchester City è lieto di annunciare che Pep Guardiola ha firmato un’estensione di contratto che lo renderà manager del club fino alla fine della stagione 2020-2021″. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata, questo il commento del diretto interessato: “Sono molto contento ed eccitato, è veramente un piacere lavorare qui. Abbiamo una squadra molto giovane, con un’eta media di 23 anni, e vogliamo ...

MotoGP - ufficiale il rinnovo di Rins con Suzuki per 2 anni : Dopo le varie chiacchere da paddock si chiude un'altro contratto per i prossimi anni. Alex Rins ha firmato con Suzuki e, quindi, continuerà a correre per il team di Davide Brivio anche per il prossimo ...

OnePlus 6 - Bullets Wireless e molto altro in regalo : concorso ufficiale fino al 22 maggio - come partecipare : Ieri è stato il grande giorno del OnePlus 6 ma pure delle innovative cuffie Bullets Wireless presentate dal produttore nell'evento di Londra. Questi due nuovi prodotti di punta e pure altri accessori sono protagonisti del concorso ufficiale del brand cinese in scena da oggi 17 e fino al 22 maggio, grazie al quale sarà possibile ottenere lo smartphone appena lanciato o altro dono hi-tech completamente gratis. come partecipare? La pagina ...

Battlefield V : confermati in via ufficiale i rumor sul reveal del 23 maggio : Battlefield V è stato protagonista nelle scorse settimane di insistenti rumor e curiosi easter egg, che indicavano la data del 23 maggio come possibile appuntamento per il reveal ufficiale di questo nuovo capitolo della serie di sparatutto firmata da DICE.Con una mossa a sorpresa, il comico sud africano Trevor Noah ha contemporaneamente confermato il nome e la data del reveal del nuovo Battlefield, in un breve video apparso sul suo profilo ...

OnePlus 6 è ufficiale con prestazioni al top e prezzo super : prime impressioni e unboxing : OnePlus ha da poco presentato il suo nuovo top di gamma, OnePlus 6, confermando le indiscrezioni dei mesi scorsi con prestazioni decisamente al top e prezzi come sempre competitivi anche se in aumento. L'articolo OnePlus 6 è ufficiale con prestazioni al top e prezzo super: prime impressioni e unboxing proviene da TuttoAndroid.

La Procura non si oppone - ora è ufficiale : Berlusconi è candidabile : La Procura generale di Milano ha deciso di non opporsi alla decisione con cui il Tribunale di Sorveglianza ha sancito la riabilitazione nei confronti di Silvio...

Nokia X6 è ufficiale con Snapdragon 636 e schermo con notch : HMD Global ha annunciato ufficialmente in Cina Nokia X6, il primo smartphone della nuova gamma Nokia X, con una scheda tecnica di buon livello, prezzi decisamente interessanti e schermo con notch. L'articolo Nokia X6 è ufficiale con Snapdragon 636 e schermo con notch proviene da TuttoAndroid.

Germania - è ufficiale : Loew rinnova il contratto da ct fino al 2022 : Il 58enne Loew è alla guida della Germania dal 2006, con cui ha vinto la Coppa del Mondo in Brasile nel 2014 . ?? #Löw2022 #DieMannschaft pic.twitter.com/ChpxhK9uaT - Die Mannschaft , @DFB_Team, ...

F1 - tutto fatto per il rinnovo di Hamilton con la Mercedes : ecco quando arriverà l’annuncio ufficiale : Limati anche gli ultimi dettagli durante il Gp di Barcellona, la Mercedes ufficializzerà il rinnovo di Hamilton nel prossimo appuntamento di Monaco Il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes è ormai cosa praticamente fatta, manca solo l’annuncio ufficiale che con ogni probabilità arriverà nel prossimo Gp di Monaco. AFP PHOTO / Lapresse La presenza a Barcellona dell’intero stato maggiore del team campione del mondo, con il ...