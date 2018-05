Leone Film | CdA delibera due aumenti di capitale riservati

ERMANNO OLMI - L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI/ Palma d'Oro a Cannes e Leone d'Oro a Venezia : i suoi grandi film : L’albero DEGLI ZOCCOLI, ERMANNO OLMI: Il film Palma d’oro a Cannes e le altre sue pellicole indimenticabili quali La leggenda del santo bevitore, vincitrice del Leone d'Oro a Venezia.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:10:00 GMT)

Mario Brega - indimenticabile caratterista nei film di Leone e Verdone : Un libro dedicato alla vita e alla carriera di Mario Brega: è Ce sto io e poi ce sta De Niro di Ezio Cardarelli, in libreria dal 17 maggio. Una biografia dell'attore intrecciata ai ricordi di Carlo ...

Leone Film - ok CdA a piano buy back : Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group ha deliberato di sottoporre alla prossima assemblea dei soci del 27 aprile 2018 il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di ...

Il prigioniero coreano - bentornato Kim Ki-duk. Il regista Leone d’oro torna con un film politico e allo stesso poetico : bentornato Kim Ki-duk. Il vincitore del Leone d’oro 2012 (Pietà), torna nelle sale italiane a cinque anni da Moebius (2013), con un film estremamente e radicalmente politico come Il prigioniero coreano. Presentato oramai nel lontano settembre 2016 nella sezione collaterale “Cinema in Giardino” al Festival di Venezia l’incredibile opera di Kim pone al centro una visione post-ideologica e concretamente libertaria rispetto alla perdurante e ...

Anticipazioni Westworld 2 - lo Shogun World : dalle differenze col film di Crichton al cinema di Sergio Leone : Manca poco al debutto di WestWorld 2: su HBO la nuova stagione arriverà il 22 aprile, mentre in Italia, su Sky Atlantic, il giorno successivo. In occasione del lancio del secondo capitolo della serie sci-fi, Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno anticipato qualcosa sul fantomatico Shogun World. La presenza del secondo parco era già stata mostrata nel trailer di WestWorld 2, rilasciato in precedenza. A Entertainment Weekly i due showrunners hanno ...

Chiara Ferragni - la foto in lacrime con Fedez - dopo l'arrivo di Leone : "Sembrava la scena di un film - di un sogno" : Piangono, stretti in un abbraccio, mamma Ferragni e papà Fedez. dopo il silenzio social, sull'account Instagram dell'influencer compaiono gli scatti del parto. Leone Lucia è nato nella notte tra il 19 e il 20 marzo e i genitori condividono adesso con i follower l'emozione di una nascita tanto attesa."Sono le lacrime più belle che abbia mai versato", scrive la Blonde Salad nella didascalia, "Questo è stato il momento ...