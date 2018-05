Lega-M5S | Di Maio e Salvini al Quirinale Premier | Conte in pole

Intervista a Cottarelli : “Programma M5s-Lega è irrealizzabile. Spending review? Poco o nulla” : A poche ore dalla presentazione ufficiale del programma al Quirinale, Fanpage.it ha Intervistato l'ex commissario alla Spending review, Carlo Cottarelli, per capire per quale motivo le misure annunciate da Salvini e Di Maio sono sostanzialmente irrealizzabili e men che meno potranno essere introdotte tutte nel corso di una sola legislatura. .Continua a leggere

Fitch - allarme sull'Italia : con Lega-M5S aumenta rischio-paese : 'L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali ...

Attesa per il governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 180 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

Consultazioni - Mattarella convoca M5s e Lega. Scontro delle due forze politiche con il capogruppo Ppe Weber : Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. Politica Paolo ...

Governo M5s-Lega - Weber (Ppe) : “Italia indebitata - state giocando col fuoco”. Salvini : “Pensi alla Germania” : “state giocando col fuoco perché l’Italia è pesantemente indebitata“. “Pensi alla Germania che al bene degli italiani ci pensiamo noi!”. Botta e risposta tra Manfred Weber, leader dei Popolari europei (Ppe) e il leader del Carroccio Matteo Salvini. Oggetto del contendere è il nascente Governo tra M5s e Lega e le relative politiche economiche che intenderà perseguire. Un intervento, quello di Weber, che arriva a ...

Sondaggi Elettorali Politici/ Quanto dura il Governo M5s-Lega? Autunno 2018 per il 20% - contratto non convince : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: Quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso Autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:38:00 GMT)

Governo : ecco i nomi che dovrebbero formarlo dopo l'accordo Lega-M5S Video : ‘L’accordo è stato chiuso’. Con queste parole, Matteo Salvini, ha fatto comprendere come Lega e Cinque Stelle siano giunte finalmente ad un accordo totale [Video] sia sui punti del contratto di Governo che sul nome del premier. Come è emerso nei giorni scorsi non sara' nessuno dei due a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio ma una figura neutrale, esterna ad entrambi i partiti. Il nome che sembra ormai aver ottenuto i consensi da parte ...

Contratto Lega-M5s - poco spazio per il digitale e anche qualche gaffe 'Confonde cybersecurity e cyberbullismo' : Alcune sono condivisibili, altre non sono realizzabili in un'economia di mercato', spiega Stefano Quintarelli , tecnologo , uno dei padri della internet commerciale in Italia , si è occupato di ...

Governo - islam e moschee nel contratto Lega-M5s : così Di Maio ha fregato Salvini : Il giro di vite promesso dalla Lega sulle moschee abusive e tutti i focolai di islamismo radicale è rinviato a chissà quando. Nella versione definitiva del contratto di Governo è passata la linea ...

M5S al Colle alle 17.30 - poi la Lega. Premier - in pole c'è Conte. Salvini vede Meloni alla Camera : Accordo chiuso fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per far nascere il governo M5S-Lega. In pole come Premier il civilista Giuseppe Conte, tecnico di area grillina. I leader dei due partiti sono stati...

Governo - attesa per il nome del premier. Mattarella convoca M5S e Lega : L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. E prova che l'intesa in realtà non sia del tutto ...