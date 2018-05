Lega-M5S al Colle | lo Spread sfiora i 190 punti Borse europee | Milano la peggiore

Il nodo del ministero dell'Economia : Lega e M5s insistono su Savona - ma al Colle non piace : Con Giorgetti all'Economia, infatti, il M5s vorrebbe per sé anche il ruolo di sottosegretario di Conte, per il quale Vincenzo Spadafora risulta tra i nomi in pole. Possibile, inoltre, che Di Maio e ...

Il senatore M5S Elio Lannutti sul totoministri : "Leggo nomi Legati a cricche e grembiulini - sarebbe una tragedia" : "Governo M5S-Lega: cambiamento o restaurazione? Leggo nomi estranei a principi e valori, cariatidi, lestofanti del potere marcio e corrotto, legati a cricche, combriccole, faccendieri, logge coperte, grembiulini, pseudo Autorità e manutengoli del potere che ho combattuto per oltre 30 anni. Spero di sbagliarmi, ma se così fosse, sarebbe una tragedia ed il tradimento di un sogno". È il duro 'j'accuse' postato su Facebook da ...

L'allarme sui conti e il rischio di un premier "fantoccio" : la risposta di Mattarella a Lega e M5S : A partire dall'Economia , il nome di Paolo Savona difficilmente può essere digerito dal Colle, , senza trascurare la Difesa. Le due questioni rispetto a cui non si scappa Ecco quindi che il ...

Il Pd unito dall'opposizione al governo M5S-Lega ma i militanti "pasdaran" invocano la scissione : Si prepara a fare un'opposizione battagliera al governo giallo-verde, il Partito democratico. E lo dimostra con commenti di fuoco di tutte le aree del partito a scelte come quella di Giuseppe Conte, un candidato premier già in partenza "degradato a ruolo di portavoce". Ma nell'immediato, nel giorno in cui il voto in Valle d'Aosta segna un magrissimo 5,5%, i Dem temono la 'tenaglia' M5S-Lega alle amministrative di giugno: l'alleanza di ...

Governo Lega-M5S<br>Di Maio : "Sarà esecutivo politico"<br>Salvini : "Squadra pronta - UE non si preoccupi" : 18.39 - Terminato l’incontro della delegazione leghista con il presidente Mattarella, Matteo Salvini ha dichiarato quanto segue davanti ai giornalisti: “Siamo pronti a partire. Nessuno ha niente da temere. Ovviamente vogliamo un Governo che, come abbiamo proposto agli italiani in campagna elettorale metta l’interesse degli italiani al centro. Siamo pronti - ha proseguito il leader del Carroccio - , fatto nome e squadra chiara. All’estero non ...

VALLE D'AOSTA - RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2018/ Vince UV - ok Lega-M5s - Pd-FI ko : i 35 Consiglieri eletti : RISULTATI VALLE d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: chiuso scrutinio per il Consiglio, ecco i 35 eletti. Ultime notizie: UV primo partito, exploit Lega e calo M5s. Fuori Pd e Forza Italia

Il Financial Times dà del principiante a Giuseppe Conte - il candidato presentato da M5S e Lega come premier al Quirinale : Un principiante della politica proposto come premier italiano (Political novice Giuseppe Conte proposed as Italy's Pm). Questo il titolo del Financial Times che apre l'edizione online su Giuseppe Conte, il candidato presentato da M5s e Lega come presidente del Consiglio al Quirinale.Ora, scrive ancora il quotidiano finanziario londinese, sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a decidere se affidargli il mandato di formare ...

Marine Le Pen esulta per il nuovo governo Lega M5s : La presidente del partito dell'estrema destra francese Front National, Marine Le Pen, esulta per l'imminente governo Lega-M5S: "Dopo il Fpoe in Austria, ecco la Lega in Italia", si legge in un tweet. "I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande r

'Stanno scoprendo come stanno le cose' : la battaglia contro l'euro di M5S e Lega vista dal Guardian : Il Guardian guarda con aria di sufficienza al nascente governo di M5S e Lega. Alla stampa internazionale grillini e leghisti non sono mai piaciuti troppo , L'Economist ha spiegato in termini poco ...

Governo M5s-Lega - Rampelli : “Incontro con Salvini? Fratelli d’Italia non entra in maggioranza” : “Fdi in maggioranza? Mi sembra di no, non abbiamo partecipato a nulla, né alla stesura del contratto di Governo né alla scelta del presidente del Consiglio, che mi pare sia un esterno, di area M5S, non eletto dai cittadini”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Fabio Rampelli, commenta l’incontro avvenuto stamani tra il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo ...

Chi è Giuseppe Conte - indicato da M5S e Lega come nuovo presidente del Consiglio : È un 54enne avvocato e docente di Diritto privato e non ha mai fatto politica: le cose da sapere The post Chi è Giuseppe Conte, indicato da M5S e Lega come nuovo presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

"Stanno scoprendo come stanno le cose" : la battaglia contro l'euro di M5S e Lega vista dal Guardian : Il Guardian guarda con aria di sufficienza al nascente governo di M5S e Lega. Alla stampa internazionale grillini e leghisti non sono mai piaciuti troppo (L’Economist ha spiegato in termini poco entusiasti la loro vittoria elettorale, ancora più recente la polemica tra Di Maio, Salvini e il Financial Times). Oggi è il principale quotidiano della sinistra britannica che annota non senza perfidia: “come la ...

Lombardia : Malanchini (Lega) - su Gay Pride polemiche strumentali Pd e M5s : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “Un conto è sostenere e rivendicare sacrosanti diritti civili, un’altra cosa è appoggiare una parata che trascende da tali principi e sfocia di sovente in comportamenti volgari, atteggiamenti sguaiati e offensivi per il comune senso civico e per la morale cattolica”. Così Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo, commentando ...