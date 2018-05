Lega e M5S giocano col fuoco | stoccata del leader Ppe

Governo - islam e moschee nel contratto Lega-M5s : così Di Maio ha fregato Salvini : Il giro di vite promesso dalla Lega sulle moschee abusive e tutti i focolai di islamismo radicale è rinviato a chissà quando. Nella versione definitiva del contratto di Governo è passata la linea ...

M5S al Colle alle 17.30 - poi la Lega. Premier - in pole c'è Conte. Salvini vede Meloni alla Camera : Accordo chiuso fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per far nascere il governo M5S-Lega. In pole come Premier il civilista Giuseppe Conte, tecnico di area grillina. I leader dei due partiti sono stati...

Regionali Val d’Aosta - i risultati : testa a testa Union Valdôtain-Lega. M5s al 10. Pd e Fi vicini alla scomparsa : sono al 5 e al 3 : testa a testa tra il partito regionale dell’Union Valdôtain e la Lega, M5s in affanno, Pd e Forza Italia quasi piccoli puntini all’orizzonte. E’ la sintesi dei risultati, ancora più che parziali, delle Regionali in Valle d’Aosta, dopo il voto di ieri. Dopo lo spoglio del 31 per cento delle schede (quasi 21mila su 67mila) il primo partito è l’Union, lo storico partito autonomista valdostano che raccoglie il 19,4 per ...

Valle d'Aosta - boom della Lega M5S in forte calo - crollano FI-Fdi Male il Pd. Regionali - lo scrutinio : Elezioni Valle d'Aosta risultati. Fortissima avanzata della Lega di Matteo Salvini alle Regionali in Valle d'Aosta. A scrutinio in corso, primo partito con il 19,5% è l'Unione Valdotaine ma il Carroccio è in seconda posizione con il 17% circa Segui su affaritaliani.it

Valle d’Aosta - risultati Elezioni Regionali 2018/ Ultime notizie scrutinio : balzo Lega - calo M5s - tiene l’UV : Valle d'Aosta, Elezioni Regionali 2018: iniziato scrutinio per il Consiglio, in serata i risultati. Ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Quando sono state scrutinate circa il 10% delle schede valide alle Regionali, si possono già osservare alcuni primi risultati parziali che fanno riflettere (se fossero poi confermati con l’avanzare dello scrutinio ovviamente): la Lega di Matteo Salvini oscilla tra ...

Rumor squadra governo M5S-Lega : economia all'anti-euro Paolo Savona - le ipotesi per Fraccaro - Castelli - Giorgetti : Indiscrezioni sulla squadra di governo su cui il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo. Oltre ai Rumor che danno il giurista Giuseppe Conte e il presidente di ...

