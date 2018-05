ilfattoquotidiano

: #Governo faccia a faccia Salvini-Di Maio. Leader Lega: 'Sostanziale accordo su punti chiave'. Domani si continua - Agenzia_Ansa : #Governo faccia a faccia Salvini-Di Maio. Leader Lega: 'Sostanziale accordo su punti chiave'. Domani si continua - erregi69 : Leader? Ma mi faccia il piacere. Oggi in Italia non se ne trova nemmeno uno - TutteLeNotizie : Leader? Ma mi faccia il piacere. Oggi in Italia non se ne trova nemmeno uno -

(Di lunedì 21 maggio 2018), per sapere cosa accade nel proprio Bel Paese quando si vive all’estero, si ricorre in modo massiccio ai quotidiani, ovviamente in versione digitale e ciò permette di notare cose che altrimenti andrebbero perdute. Per esempio l’uso costante e ripetuto di alcune parole di cui viene condivisa la denominazione, ma non il contenuto. In cima alla classifica delle ultime settimane c’è il termine “”, parola inglese che deriva dal verbo to lead – guidare ed è cosa buona e giusta preoccuparsi quando vengono usati termini stranieri dalla traduzione e significato dubbi. Recita la Treccani: “: capo di un partito, di un movimento d’idee, di un’organizzazione, di un gruppo”. Dunque, si tratta di qualcuno che, con molta energia, in modo quasi ossessivo, ha condiviso i valori delle persone in comando, ha seguito la loro scia, ha sgomitato quelli accanto e sotto di ...