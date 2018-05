Le foto della partita dell’addio al calcio di Andrea Pirlo

“No dai… non ci credo”. Meghan Markle - da brutto anatroccolo a cigno. Capelli crespi - qualche chilo in più e ‘nasone’ : le foto della ‘vecchia’ duchessa : Da sabato 19 maggio è duchessa del Sussex. E moglie del principe Harry. Tutti parlano di lei e tutti sanno tutto (o quasi) della sua vita, incluse le vicende legate alla sua famiglia un po’ stramba. Il web continua a formicolare di notizie intorno alle origini di Meghan Markle. Si risale ai ricordi più lontani della sua giovinezza, quando a 15 anni, per esempio, posava con le amiche di fronte a Buckingham Palace. Lo scatto, ...

Francavilla - le foto della tragedia. Getta la figlia dal viadotto e si suicida : Getta la figlia di 12 anni poi, dopo 6 ore appeso al viadotto dell'A14, si lancia anche lui. E' l'epilogo peggiore dopo un pomeriggio di alta tensione sull'autostrada all'altezza di Francavilla al ...

Nazionale - Mancini pensa in grande : “ecco l’Italia della rinascita” [foto] : 1/13 Marco Bucco/LaPresse ...

Bara con il nome di Insigne - il Napoli non ci sta e attacca i giocatori della Juventus : “vergognosi” [foto] : Dopo aver visto alcune particolari immagini relative ai propri calciatori, il Napoli ha deciso di far sentire la propria voce con un tweet apparso sul proprio profilo ufficiale Non sono andate proprio giù al Napoli le modalità con cui la Juventus ha festeggiato il proprio settimo scudetto consecutivo, ma non tanto per le feste e il corteo del pullman scoperto, quanto per gli attacchi gratuiti lanciati nei confronti dei propri tesserati. Il club ...

Maglia Barcellona - presentata la divisa della prossima stagione : l’obiettivo è vincere tutto [foto] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Maglia Barcellona - presenta la divisa della prossima stagione : l’obiettivo è vincere tutto [foto] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Le foto dei festeggiamenti della Juventus : Per lo Scudetto e per l'ultima partita con la squadra di Stephan Lichtsteiner, Kwadwo Asamoah e soprattutto Gianluigi Buffon The post Le foto dei festeggiamenti della Juventus appeared first on Il Post.

WWE Torino – Ronda Rousey entra con la maglia della Juventus : il Pala Alpitour impazzisce [foto] : La WWE sbarca a Torino e Ronda Rousey decide di fare uno splendido regalo ai fan: l’ex UFC entra in scena con la maglia della Juventus La WWE ha fatto tappa a Torino nella notte di ieri per uno straordinario appuntamento del suo Live Tour. Le superstar del wrestling USA hanno infiammato il pubblico del Pala Alpitour che ha potuto assistere per la prima volta ad un match di Ronda Rousey, ex fighter UFC, che da un paio di settimane milita ...

Royal Wedding – La prima foto della sposa : Meghan Markle è stupenda : Meghan Markle e la prima FOTO vestita da sposa diventa subito virale sui social: ecco la bellissima futura moglie di Harry del Galles Meghan Markle si dirige dall’hotel in cui ha soggiornato con la madre, per il suo ultimo giorno da nubile, alla cappella di san Giorgio del castello di Windsor dove si terrà il suo matrimonio con il Principe Harry. È nel tragitto che la bella ex attrice statunitense viene FOTOgrafata per la prima volta ...

Pallavolo - Italia sconfitta dall’Australia : Giannelli ed un pubblico da urlo le note liete della serata [foto] : La Nazionale Italiana di Pallavolo è caduta sotto i colpi dell’Australia nel primo test match in vista della Nations League prima e del Mondiale poi serata di grande volley al Palacalafiore di Reggio Calabria. La Nazionale Italiana è sbarcata sullo stretto per giocare un’amichevole di lusso contro l’Australia, gara valida come test match in preparazione dei grandi impegni estivi: dapprima la Volley Nations League ed a settembre ...

Al via la 17edizione del Festival della Cultura Mediterranea di Imperia in concomitanza con la Fiera del Libro foto : Alla sezione junior sarà dedicata un'area centralissima con l'allestimento di palcoscenico per spettacoli a tema con momenti di lettura e di animazione dedicati , a cura della giornalista Giusy ...

Audi A6 - arriva la nuova generazione della maxi berlina di Ingolstadt – foto : Quando si arriva alla ottava generazione, come ha fatto la Audi A6, vuol dire che quel progetto e quell’idea di auto nonostante i successi passati hanno ancora molto da dire. Questa nuova quasi-ammiraglia della casa degli Anelli in particolare, vista la comunanza della piattaforma costruttiva (MLB Evo) con quella di A7 Sportback e A8, ovvero il top di gamma per Audi. Tra le chicche meccaniche di questo modello inedito sono da ...

Serie A - 38^ giornata : le probabili formazioni di CalcioWeb : Lazio-Inter è la partita della vita [foto] : 1/21 ...

Morto Ezio Barbieri - fu il Robin Hood della mala milanese|foto : Aveva 95 anni era stato capo della «banda della Aprilia nera». Sempre elegantissimo, la leggenda vuole che distribuisse il bottino dei suoi colpi tra le famiglie povere del suo quartiere