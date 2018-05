Le 24 ore di Le Mans che cambiano il mondiale del Dovi e della Ducati

MOTOGP DIRETTA LE MANS 2018/ Streaming video TV8 e SKY gara live : quale sarà il futuro di Jorge Lorenzo? : DIRETTA MOTOGP Streaming video Sky e Tv8 gara e warm-up live GP Francia 2018 Le MANS: cronaca e tempi, podio, classifica e vincitore , oggi, .

MotoGp – Jorge Lorenzo sorride a Le Mans : “mi è mancato il giro ‘esplosivo’ - ma…” : Jorge Lorenzo soddisfatto e positivo la termine delle qualifiche del Gp di Francia I piloti del Ducati Team partiranno domani dalla seconda fila del GP di Francia, in programma sul circuito Bugatti di Le Mans. Andrea Dovizioso, che questa mattina nelle FP3 non aveva migliorato il suo crono di ieri, ha comunque chiuso in quinta posizione la classifica combinata e, nelle Q2 del pomeriggio, si è confermato nella stessa posizione segnando il tempo ...

MotoGp – Valentino Rossi - gli errori e i dati di Zarco : le sensazioni del Dottore dopo le qualifiche di Le Mans : Le parole di Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di Francia: il Dottore ammette di aver commesso qualche errore Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo posto il campione ...

MotoGp - Marquez - le sorprese di Le Mans e quella tirata d'orecchie alla Ducati : 'avrebbero dovuto rinnovare prima con Dovi - ecco perchè' : AFP/LaPresse Una giornata quindi positiva per il campione del mondo in carica di MotoGp nonostante le difficoltà solitamente riscontrate sulla pista francese. Marc Marquez stesso si è infatti detto ...

MotoGp – Marquez - le sorprese di Le Mans e quella tirata d’orecchie alla Ducati : “avrebbero dovuto rinnovare prima con Dovi - ecco perchè” : Marc Marquez sorpreso dai risultati di oggi nelle prove libere del Gp di Francia: lo spagnolo della Honda soddisfatto. E sul rinnovo di Dovizioso con la Ducati… Botta e risposta tra Marquez e Dovizioso oggi a Le Mans nelle prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. Lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le Fp1, beffando sul finale il suo rivale della Ducati, che ha però prontamente risposto nelle Fp2 di questo pomeriggio. ...

MotoGp – Lorenzo a Le Mans con un obiettivo ben preciso : “voglio giocarmela” : Jorge Lorenzo non vede l’ora di tornare in pista a Le Mans per il Gp di Francia Si riaccendono domani mattina i motori della MotoGp con le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia, quinto appuntamento della stagione 2018 del Motomondiale. Oggi i piloti incontreranno la stampa per raccontare con quali sensazioni arrivano in pista sul circuito di Le Mans. Reduce da un pesantissimo zero, il team Ducati arriva in Francia per riscattare ...

Moto2 - GP Francia 2018 : Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri motivati a centrare il bersaglio grosso a Le Mans : Parlare della Moto2 come la categoria degli italiani non è certo un’esagerazione. Fino a questo momento è stato così. Il duplice successo, in Qatar ed in Texas, di Francesco Bagnaia, la vittoria di Mattia Pasini in Argentina ed il trionfo di Lorenzo Baldassarri, nell’ultimo round di Jerez (Spagna), certificano le grandi prestazioni dei piloti del Bel Paese. A Le Mans, quindi, si punta a replicare determinati risultati. Bagnaia, al ...

24 ore di Le Mans – Rafa Nadal sarà lo starter ufficiale della corsa : A Rafa Nadal è stato assegnato il ruolo di starter ufficiale della 24 ore di Le Mans, la splendida corsa francese che vedrà anche Fernando Alonso fra i protagonisti La Francia si lega sempre più al nome di Rafa Nadal. Dopo essere diventato un vero e proprio simbolo sportivo da collegare a Parigi, viste le 10 vittorie del Roland Garros, il tennista spagnolo entrerà nella storia del Paese transalpino anche per quanto riguarda il mondo dei motori. ...

Le Mans - c'è pure Nadal : darà il via alla 24 ore : Quest'anno avrò l'onore di dare il via alla 24 Ore di Le Mans: è una delle più grandi corse automobilistiche del mondo e non vedo l'ora di saperne di più su questa competizione, la sua storia, i ...

Fernando Alonso pronto per il Mondiale Endurance! Nel weekend il debutto con la 6 ore di Spa - verso Le Mans : Fernando Alonso è pronto per fare il proprio debutto nel Mondiale Endurance (WEC). Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, dopo aver partecipato alla 500 Miglia di Indianapolis e alla 24 Ore di Daytona, si cimenterà in questa nuova avventura. La 6 Ore di Spa Francorchamps, circuito in cui corrono anche i bolidi della categoria regina, sarà il primo appuntamento stagionale. La 6 ore di Spa scatterà sabato 5 maggio alle ore 13.30 e si ...

Mondiale Endurance - Jenson Button correrà la 24 ore di Le Mans : Jenson Button debutterà nel Mondiale Endurance quest'anno, partecipando alla 24 ore di Le Mans. Il campione del mondo 2009 di F.1 si unirà al team SMP Racing e guiderà una delle due Dallara LMP1 motorizzate AER. In squadra con Jenson ci saranno due piloti russi, Vitaly Petrov e Mikhail Aleshin. Doppio impegno ...

Le Mans - 24 ore di moto : trionfo della Honda CB R1000 : ROMA - La Honda CB R1000 #5 de FCC TSR Honda France ha trionfato nella 24 ore moto di LeMans. E' stata una doppietta per la casa giapponese: al secondo posto si è infatti posizionata la Honda #111 di ...