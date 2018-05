Lazio | Leiva | ' Ci riproveremo l' anno prossimo' Nani saluta | ' Grazie a tutti!'

Lazio - senti Gerrard : 'Enorme rispetto per Lucas Leiva - che professionista!' : È sicuramente una delle persone migliori che abbia incontrato durante il mio viaggio nel mondo del calcio, durante tutta la carriera. Per Lucas nutro enorme rispetto, come giocatore e come persona. È ...

Lazio - Lucas è la Leiva per saltare più in salto : C'mon Lazio, Leiva non è mica sazio. Corre a più non posso, non ha centrato nulla, ha un doppio traguardo in culla. La Champions e poi il mondiale, Lucas si gioca tutto in queste tre gare anche per la ...

Lazio - Leiva esalta il Liverpool : 'Ben fatto! Che partita' : Non dimentica il suo passato da Reds, Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio, al termine della partita Liverpool-Roma, semifinale di ritorno di Champions League, si è complimentato con la squadra ...

Lazio - Leiva : 'Roma-Liverpool? Tiferò per i Reds' : Il Liverpool questa sera avrà un tifoso in più. Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ma ex leader dei Reds, che oggi affrontaranno la Roma nell'andata della semifinale di Champions League, ha ...

Lucas Leiva - il brasiliano 'atipico' che fa volare la Lazio : Morto un Lucas se ne fa un altro, e con quindici milioni da segnare nell'attivo di bilancio. Questa è stata la filosofia della Lazio quando Biglia , Lucas, per l'appunto, ha piantato il muso in ritiro ...

Udinese-Lazio : Leiva - l'uomo dell'ordine - Milinkovic troppo sufficiente : La squadra legittima nella ripresa la preziosa vittoria dopo un avvio in salita. Su tutti Leiva, bene Anderson, Luiz Felipe e ilsolito Immobile. Bastos, che dormita sul gol friulano! STRAKOSHA 6 Sulla ...

Lazio - Lucas Leiva : il centro di gravità permanente : Udine - Questa volta la copertina non è dedicata al goleador che segna tanto, al fantasista che inventa la giocata vincente, al portiere che salva il risultato, bensì a un grande lavoratore del ...

Lazio-Salisburgo - le pagelle : Leiva caterpillar - Milinkovic senza squilli : STRAKOSHA 6 Non dà sempre la sensazione di massima sicurezza, ma non commette errori particolari. LUIZ FELIPE 6,5 Applicato e puntuale negli anticipi, gioca senza fronzoli una gara di buoni contenuti, ...

Lazio - Lucas Leiva : 'Risultato troppo largo. Ora testa al Salisburgo. Sulla Champions...' : Lucas Leiva , autore di una rete nel 6-2 della Lazio sul Benevento , ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine del match: 'Nel primo tempo il Benevento ha fatto bene, poi dopo l'espulsione si era chiuso e ripartiva ed era difficile. Abbiamo avuto pazienza anche dopo il 2-1 e abbiamo trovato il ...

Lazio-Benevento 5-2 La Diretta Leiva perfeziona la cinquina : La Lazio cerca il riscatto, dopo il pareggio per 1 a 1 contro il Bologna colto prima della sosta per la Nazionale, ospitando quest'oggi all'Olimpico il Benevento, reduce dalla beffarda...

CALCIOMERCATO - Lazio SU JORDAN HENDERSON?/ Nel mirino di Tare il "gemello" di Leiva (ESCLUSIVA) : CALCIOMERCATO, LAZIO su JORDAN HENDERSON? Nel mirino dei biancocelesti per il "gemello" di Leiva, capitano del Liverpool e della Nazionale inglese pronta ad affronTare l'Italia(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:22:00 GMT)

Lazio - Inzaghi concede due giorni : Leiva in gita al Colosseo - Caicedo a Londra : Sono dieci, infatti, i calciatori impegnati in giro per il mondo: Strakosha, Bastos, Bruno Jordao, Pedro Neto, Murgia, Basta, de Vrij, Marusic, Parolo e Immobile. Intanto, Milinkovic, Lukaku e ...

Lazio - Leiva e la rincorsa Champions : 'Possiamo vincerle tutte' : ROMA - 'rincorsa Champions? Possiamo vincere tutte le nove partite che rimangono: non è facile, ma siamo lì e abbiamo le nostre chance. Dobbiamo crederci, possiamo essere tra le prime quattro a fine ...

Lazio - Leiva : 'Dobbiamo credere alla Champions - possiamo farcela' : Professori per un giorno. I giocatori della Lazio continuano il progetto 'Dalla scuola allo stadio, il modo giusto di sostenere lo sport'. Martin Caceres, Lucas Leiva e Luiz Felipe hanno fatto visita all'Istituto Comprensivo Viale Venezia Giulia di Roma nel quartiere Labicano. Insieme dall'aquila Olympia, accompagnata dal ...