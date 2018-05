Lazio | Diaconale | “ci mancano 6-7 punti per errori arbitrali”

calcioweb.eu

(Di lunedì 21 maggio 2018) “Ci sono due aspetti, il voto complessivo e’ alto perche’ la squadra ha fatto un campionato che nessuno avrebbe potuto prevedere, ed invece facciamo il bilancio di un progetto che va avanti da due anni e che lascia ben sperare per il raggiungimento di obiettivi che quest’anno sono sfuggiti per circostanze sfortunate. C’e’ poi il rammarico per aver perso nell’ultimo quarto d’ora la Champions ma e’ una prospettiva cheavrebbe dovuto cogliere tre settimane prima vincendo con Atalanta e Crotone”. Sono queste le parole di Arturo, responsabile della comunicazione della, intervenuto su Radio Sportiva. “Se faccio il calcolo deimancanti per circostanze arbitrali non fortunate penso che lasarebbe entrata in Champions prima, cialmeno 6-7. Cambi sbagliati? Non so se ha sbagliato ...