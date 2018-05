Lazio | De Vrij in lacrime per il rigore procurato

Lazio-Inter - De Vrij in lacrime : ecco 7 buoni motivi per difenderlo dall’idiozia dei social : Lazio-Inter, De Vrij in lacrime ma esistono 7 buoni motivi per difendere il difensore biancoceleste. Si è concluso in modo clamoroso il campionato di Serie A, partita da brividi quella tra Lazio ed Inter, scontro per la Champions League. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo l’autogol in avvio di Perisic, poi grandi occasioni per i padroni di casa ma la squadra di Spalletti si salva. Al 29' l’Inter pareggia con l’uomo che non ti ...

Lazio - De Vrij in lacrime a fine partita : si abbia la decenza di non insinuare nulla! [FOTO] : De Vrij protagonista di un intervento sfortunato nel corso della gara tra la sua futura squadra e l’attuale: un conflitto d’interessi che non deve portare ad ilLazioni De Vrij in lacrime a fine gara. Lazio-Inter è andata in archivio, con la vittoria dei nerazzurri, prossimi compagni del difensore olandese. Proprio De Vrij, dopo una gara sontuosa ed una stagione pazzesca, è stato lo sfortunato protagonista di un calcio di rigore che ...

Inter in Champions League - che beffa per una Lazio stupenda : decide un rigore provocato da De Vrij

Lazio-Inter 0-0 La Diretta de Vrij gioca - confermato Murgia : Si sfidano all'Olimpico Lazio ed Inter, in una partita che vale la stagione per entrambe le compagini: due risultati su tre infatti, manderebbero in Champions League la Lazio, che ha fallito il...

11.00 DOVE VEDERLA - La gara tra Lazio e Inter sarà visibile su Mediaset Premium e su Sky, rispettivamente ai canali Premium Sport e Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Calcio Mix;

Lazio - Inzaghi 'de Vrij? lascerà segno' : ANSA, - ROMA, 19 MAG - "De Vrij? Se n'è parlato tanto, io mi sono limitato a osservarlo, a guardarlo, non avevo nessun dubbio. Sono sicuro che lui voglia lasciare un segno profondo alla società, ai ...

Lazio - caso De Vrij : annuncio a sorpresa di Simone Inzaghi! : Stefan de Vrij alle prese con il ben noto caso relativo al suo impiego nella prossima gara contro l’Inter, la sua futura squadra di club “Stefan de Vrij ha lavorato bene, sono sicuro che vorrà lasciare un segno profondo alla Società, ai tifosi ed ai compagni e vorrà far capire all’Inter che difensore di spessore avrà per i prossimi cinque anni”. annuncio a sorpresa in conferenza stampa da parte di Simone Inzaghi, il quale ...

Lazio-Inter - c'è de Vrij all'ultima sfida : 'Non posso mancare' : Prima la riflessione, poi l'ultimo conato d'amore. De Vrij non si tira indietro, giovedì notte ha sciolto i suoi personali dubbi sul suo prossimo impiego: 'Sapete quello che ho passato in questi ...

Lazio-Inter - De Vrij : "Voglio giocare - partita troppo importante" : Ore delicate, ore calde, ore decisive. Domenica sera la Lazio si gioca l'accesso alla Champions League , manca dal 2007-08, nello scontro diretto con l'Inter. I dubbi di formazione di Inzaghi sono ...

Lazio-Inter - il retroscena : il messaggio di De Vrij prima della gara di campionato : Lazio-Inter, si avvicina sempre di più l’ultima giornata del campionato di Serie A, partita fondamentale quella tra Lazio ed Inter per l’accesso alla Champions League, si tratta di un vero e proprio spareggio. Negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso De Vrij, il difensore ha già firmato il contratto con l’Inter per la prossima stagione quindi la decisione di Simone Inzaghi dovrebbe essere quella di non schierarlo. Nel ...