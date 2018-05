L' Arcivescovo dell' Aquila mons Petrocchi sarà presto Cardinale

Milano : visita dell'Arcivescovo Delpini in Confcommercio (3) : (AdnKronos) - Un’azienda interessata stipulerà una convenzione con la scuola per ospitare lo studente (secondo un piano individuale di formazione concordato inserendo come premessa il protocollo quadro di Arcidiocesi di Milano, Caritas Ambrosiana e Confcommercio Milano). Non si parte da zero. Alla s

Milano : visita dell'Arcivescovo Delpini in Confcommercio : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - La regola delle decime: una pratica buona, molto antica, che dà il senso di appartenenza e condivisione alla vita di comunità. E’ l’esortazione nel primo 'Discorso alla Città', lo scorso 6 dicembre, dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini in visita oggi in Con

Milano : visita dell'Arcivescovo Delpini in Confcommercio (2) : (AdnKronos) - A Milano e area metropolitana (dove sono presenti 188 scuole) gli studenti nel triennio interessati all’alternanza scuola lavoro sono oltre 70mila per 8 milioni di ore di alternanza. In sostanza un millennio in ore. Cifra che spiega, oltre ai problemi burocratici, l’oggettiva difficolt