calcioweb.eu

: L’arbitro #Maresca è sicuro: “#Var strumento importante” - CalcioWeb : L’arbitro #Maresca è sicuro: “#Var strumento importante” - rosad24 : RT @gigicastaldo1: #JuventusCagliari L'arbitro #Maresca fischia un rigore al Cagliari dopo aver consultato il Var. Da allora 'una sola' pa… - gigicastaldo1 : #JuventusCagliari L'arbitro #Maresca fischia un rigore al Cagliari dopo aver consultato il Var. Da allora 'una sol… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) “La Var può correggere molte situazioni che possono essere valutate erroneamente. Per quanto ci riguarda è unopositivo”. E’ questo il commento dell’arbitro Fabioche oggi ha ricevuto il premio come miglior fischietto emergente nell’ambito del premio Bearzot al Salone d’Onore del Coni. “Var nemica degli arbitri? E’ una cosa che fa sorridere. Chi mastica calcio non può credere ad una cosa del genere. E’ unoimportante che va utilizzato al meglio. E’ stata una prima stagione di prove tecniche -dice ancora- abbiamo bisogno di conoscerlo sotto tutti i suoi aspetti”. L'articolo L’arbitro: “Varimportante” CalcioWeb.