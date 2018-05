Lancio ufficiale Samsung Galaxy S8 Lite oggi 21 maggio ma chiamatelo S Light Luxury

optimaitalia

(Di lunedì 21 maggio 2018) Dopo tante indiscrezioni ilS8sarà realtà proprio21. Praticamente con nessun preavviso, il produttore ha inviato alla stampa degli inviti per un evento che si terrà in Cina proprio in questo lunedì. Siamo al cospetto di unglobale o solo locale e con quali specifiche tecniche? Il modello, oramai sembra ombra di dubbio, si chiamaràma esaminiamone qualche dettaglio in più.Già ad inizio mese avevamo segnalato il passaggio di un esemplare per la certificazione TENAA, identificabile appunto come unS8per le sue specifiche di fascia media alle quali, tuttavia, si accompagnava un design molto simile a quello del fratelloreS8. Come ci racconta SamMobile, gli inviti per la presentazione odierna presso la sede Jingdong dell'azienda a Pechino in Cina sono stati diramati, fugando ogni ...