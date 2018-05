L' allarme di Krugman | La gente non è abbastanza preoccupata per l' Italia

ilgiornale

(Di lunedì 21 maggio 2018) Dopo la stroncatura di Wolfgang Munchau su Financial Times , che aveva preconizzato addirittura la 'fine della democrazia liberale', è il premio Nobel per l'Economia Paulche mette in guardia ...