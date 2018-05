L’allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Luigi Di Maio e Matteo Salvini propongono Giuseppe Conte come premier a Sergio Mattarella, durante i loro colloqui al Quirinale. “Sarà un premier politico per un governo politico, e speriamo che verrà incaricato”, afferma il capo politico del M5s, che aggiunge: “Sia io sia Salvini sar

L'Ue avverte l'Italia - Salvini : niente interferenze; allarme delle regioni - a rischio prestazioni minime sanitarie : Svolta per le suore di clausura che potranno usare i nuovi media a patto pero' di non compromettere il silenzio e il distacco dal mondo. A dettare le nuove regole e' l'Istruzione applicativa firmata ...

Canone Rai - allarme dell'Agenzia delle Entrate : 'Boom di truffe online' : Il Canone Rai è un tasto dolente per molte famiglie, soprattutto da quando è inserito nella bolletta della luce. Molti si fanno raggirare dalla possibilità di fantomatici rimborsi. A segnalare le ...

Omocisteina - l’esame del sangue che i medici non prescrivono mai. Eppure - se è alterato - è il campanello di allarme delle patologie più gravi : Ci tieni alla tua salute e fai spesso esami del sangue per controllare che tutto funzioni alla perfezione. Ovviamente controlli il colesterolo, la glicemia e tutto quello che c’è da controllare. Ma hai mai fatto il conteggio dell’Omocisteina? Di sicuro la tua risposta è no. Male. L’Omocisteina è un aminoacido non proteico prodotto dal metabolismo della metionina, un aminoacido solforato essenziale che viene introdotto nel nostro organismo con la ...

“Le foto del profilo…”. allarme tra gli utenti WhatsApp : ecco cosa si rischia a causa delle proprie immagini sull’app di messaggistica : Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente ...

“Gli airbag sono pericolosi”. L’allarme della casa automobilistica che ha disposto il ritiro delle sue quattro ruote. La lista dei modelli interessati dal richiamo : Milioni di modelli richiamati di colpo, per un allarme che ha spaventato gli automobilisti di tutto il mondo. Una notizia che sta rimbalzando sui siti in queste ore quella che riguarda la Toyota, che a causa di un difetto all’airbag si è trovata costretta a chiedere la restituzione di molti modelli acquistati recentemente, tutti prodotti dal fornitore giapponese Takata. A spiegare il motivo di questa emergenza è la testata Il ...

Eolie - è allarme erosione delle spiagge a Lipari e Vulcano : ... e dunque la spiaggia deve essere salvaguardata perch oltre ad essere un sistema naturale efficiente per la dissipazione dell'onda, anche fondamentale per l'economia turistica".

“Due esplosioni fortissime”. Paura in Nord Italia - gente in stada. I centralini delle forze dell’ordine e del 118 presi d’assalto : allarme totale. Poi si scopre cosa è successo “Due esplosioni fortissime”. Paura in Nord Italia - gente in stada : Due terrificanti esplosioni hanno sconvolto i cittadini della zona Nord della Lombardia, da Varese a Bergamo è accaduto nella mattina di giovedì quando due violentissimi boati hanno messo tutti in allarme. Da quel momento i centralini delle forze dell’ordine e del 118 sono stati presi d’assalto e su Twitter sono fioccate le richieste di spiegazione. Il rumore è stato talmente forte da essere stato avvertito anche ad Aosta e in Piemonte, ...

allarme delle Accademie scientifiche europee sull'aumento degli eventi climatici estremi. I Governi intervengano con urgenza : Questo post è a cura del dott. Bruno Carli, socio della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia dei Lincei e rappresentante italiano nel Panel Ambiente di Easac (European Academies Science Advisory Council).Easac ha pubblicato un aggiornamento del rapporto sugli eventi estremi che colpiscono l'Europa. Easac è l'associazione delle Accademie europee che fornisce alla politica informazione indipendente su temi ...

Colpo di coda dell’inverno : brusco abbassamento delle temperature - scatta l’allarme gelo : Il Colpo di coda dell’inverno con il brusco abbassamento delle temperature fa scattare nelle campagne l’allarme gelo sulla fioritura di mandorli, susini, peschi e albicocchi per la perdita dei prossimi raccolti, dopo un anno di lavoro. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla nuova ondata di neve e gelo dalla Russia sulla Penisola alla vigilia della primavera. Dove la temperatura rimarrà a lungo sotto lo zero a rischio – ...