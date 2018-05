L’alfabeto delle donne di potere

wired

(Di lunedì 21 maggio 2018) Gabriela Sánchez è una giovane artista brasiliana che, con il progetto grafico “The abc of powerful women”, ha preso parte al bando di Bēhance – piattaforma che mette in mostra e scopre talenti creativi – dal titolo “36 days of tepee”, un invito a esprimere il proprio particolare punto di vista sulle lettere dell’alfabeto. Sánchez ha così deciso di dedicare ciascuna lettera a una donna del panorama mondiale che, grazie alle proprie opere o all’azione politica, ha contribuito in modo significativo ad abbattere i pregiudizi di genere. I nomi scelti vanno dalle più celebri Frida Kahlo e Susan Sontag, fino a personaggi di culture lontane (nello spazio e nel tempo) di cui probabilmente non avete mai sentito parlare. Nella nostra gallery qui in alto potete vedere tutte e le 26 grafiche e approfondire la conoscenza di questedi...