sportfair

: L'agente di Hamsik spaventa il Napoli: potrebbe lasciare il club - Sport_Fair : L'agente di Hamsik spaventa il Napoli: potrebbe lasciare il club - Guidorizzi82 : Napoli, parla l’agente di Hamsik: “Cena d’addio? Ecco tutta la verità. Le offerte dalla Cina…” - UgoBaroni : Napoli, parla l’agente di Hamsik: “Cena d’addio? Ecco tutta la verità. Le offerte dalla Cina…” -

(Di lunedì 21 maggio 2018)alle prese con la possibile sostituzione di Sarri in panchina, ma anche in merito adro arrivare novità inattese Ilha festeggiato ieri la conclusione di un’annata comunque da ricordare, nonostante sia sfumato il sogno scudetto cullato per diversi mesi. Uno degli uomini chiave di questa stagione è stato capitan, sul quale però pendono alcuni dubbi in merito al futuro, dubbi alimentati dal suo stesso agente. Juraj Venglos ha infatti parlato oggi a CalcioNews24, relativamente al possibile addio di: A fine stagione è sempre un momento particolare, Sarri nelle ultime tre partite non lo ha fatto scendere in campo e ciò è strano: c’era un accordo tra di loro, non è mai capitato anche perchè ad inizio stagione ha sempre detto che avrebbe giocato. E’ una cosa particolare, certamente”. Ma non è tutto, l’agente ha alimentato ...