La terra trema | torna la paura in Centro Italia

La terra trema ancora nelle Marche : scossa di magnitudo 3.8 a Muccia : Non c'è pace per la popolazione delle Marche. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha fatto tremare la terra questa mattina alle 10.49 in provincia di Macerata. Subito dopo le 11, un'altra scossa di magnitudo 2.1...

Marche senza pace : la terra trema. Forte scossa di terremoto - magnitudo 3.8 : Ancora una mattinata di paura in Centro Italia. L'epicentro della scossa è stato registrato a Muccia. Al momento non si hanno segnalazioni di danni o feriti.Continua a leggere

La terra trema nelle Marche : due scosse di 3.2 e 3.0 in serata : Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv tra Marche e Abruzzo. Il sisma si è sentito chiaramente alle 18.24 ad Ascoli Piceno e San Benedetto. Il terremoto, di magnitudo 3.2 a profondità di ...

La terra trema - scossa tra Romagna e Toscana : Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 16.19 dall'Ingv nella zona di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 4 km da Tredozio , Forlì-Cesena, , ai ...

La terra trema - scossa tra Romagna e Toscana : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato alle 16.19 dall’Ingv nella zona di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 4 km da Tredozio (Forlì-Cesena), ai confini tra la Romagna e la Toscana, a una profondità di 5 km. L'articolo La terra trema, scossa tra Romagna e Toscana sembra essere il primo su Meteo Web.

La terra trema nel pisano<br>Scossa di magnitudo 3.6 - gente in strada : 09.41 - La scossa di terremoto di oggi in Toscana con epicentro nel pisano a Castelnuovo di Val di Cecina è stata avvertita anche nelle province di Siena, Livorno, Firenze e Grosseto. Da Castelnuovo di Val di Cecina il terremoto è stato avvertito entro un raggio di circa 40, un boato e una scossa durati pochi secondi, bastati a seminar la laurea e a far scendere la gente in strada tra Castelnuovo di Val di Cecina, Radicondoli, Montieri, ...

La terra torna a tremare : scossa di 4.2 ad Acquaviva Collecroce. Paura in Basso Molise : Il Molise torna a tremare. Alle 11.48 di questa mattina, 25 aprile, una scossa di 4.2 si è registrata ad Acquaviva Collecroce . In molte le persone, soprattutto in Basso Molise, che hanno avvertito il ...

La terra trema ancora nelle Marche<br>Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nella notte : terremoto in provincia di Macerata: la terra trema ancora nelle Marche, con epicentro tra Muccia e Pieve Torina, nella stessa zona interessata da una forte scossa due settimane fa (di magnitudo 3.4).Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto di oggi 25 aprile 2018 ha avuto ipocentro a 7 km di profondità e la scossa è stata di magnitudo ML 3.5, registrata alle 3:08 dall'INGV a due km da ...

Fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.0 : la terra trema in fondo al mare : La distanza dal mondo civilizzato ha fatto in modo che non vi siano stati danni a cose o persone, almeno per quanto riguarda la informazioni ricevute fino a questo momento. Il terremoto è stato ...

La terra continua a tremare nell'etneo : tre scosse registrate in mattinata : ...per questo, ed altri motivi, è sempre sotto l'occhio vigile e attento dei sismologi e geologi di tutto il mondo che conducono rilevamenti e ricerche costanti in tutta la zona. Mario Barba

Terremoto - due scosse nella notte : la terra trema ancora in Abruzzo e Marche : Roma - Due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche. Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto (Aq)....