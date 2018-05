La serie Il caso Harry Quebert con Patrick Dempsey | l’autore del romanzo parla di

RISULTATI serie C / Andata play off : il caso della Reggiana - diretta Gol live score delle partite : RISULTATI SERIE C: diretta gol live score dei play off del terzo campionato italiano. Oggi al via i match di Andata del primo turno nazionale: ritorno atteso il 23 maggio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:50:00 GMT)

serie B : infuria la polemica - dal 'caso Bari' al sold out (o quasi) di Ascoli Video : Non potevano certo mancare le polemiche per la 42a e ultima giornata della regular season della Serie B. Domani, 18 maggio, sara' un venerdì da ricordare per alcuni, da dimenticare per altri, ma, in ogni caso, speriamo che sia una giornata di sport, condita solo dalla passione dei tifosi. Ascoli, la curva nord ai bresciani, infuria la polemica Ad iniziare dalla sfida tra Ascoli e Brescia [Video], in palio una stagione per tutte e due le squadre ...

serie A calcio femminile - Juventus e Brescia a quota 54 : cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Rischio spareggio! Il regolamento : Mancano 180 minuti al termine del campionato di calcio femminile di Serie A e Brescia e Juventus sono in vetta con gli stessi punti (54). Una parità dettata dalla quasi infallibilità delle due compagini sconfitte due volte in questo campionato con una vittoria ciascuna nei rispettivi scontri diretti: 4-0 in favore della Vecchia Signora nel match al Club Azzurri e 2-1 per le Leonesse a Vinovo. Un sostanziale equilibrio che potrebbe portare ad un ...

Diritti Tv serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...

Il caso Lorena Bobbitt diventa una serie tv : Sono trascorsi 25 anni da quando Lorena Bobbitt fu processata e assolta per aver reciso il pene al marito. E ora Jordan Peele sta per raccontare la sua storia in una serie tv per Amazon Prime Video. ...

La nuova serie di Patrick Dempsey - La verità sul caso Harry Quebert - presentata a Cannes series 2018 (foto) : Al Palais des Festivals di Cannes è stata presentata in anteprima la nuova serie di Patrick Dempsey, La verità sul caso Harry Quebert, che sarà trasmessa nei prossimi mesi negli Stati Uniti sul canale Epix. La miniserie con protagonista l'ex McDreamy di Grey's Anatomy ha debuttato sabato 7 aprile a Cannes series 2018, la prima edizione del Festival di Cannes tutto incentrato sulle serie tv, con dieci titoli in concorso provenienti da mezzo ...

serie B : caso penalizzazione - i tifosi al club - 'vogliamo urgenti chiarimenti' Video : In Serie B, un vero e proprio giallo sta agitando gli animi della Bari [Video] calcistica, in questi ultimi giorni. Il motivo è sempre lo stesso e riguarda una presunta penalizzazione in classifica per alcune irregolarita' amministrative per mancati pagamenti di irpef e contributi. Da giorni il Corriere del Mezzogiorno ha chiesto, esplicitamente, che il massimo dirigente del Bari, il Presidente Giancaspro, intervenga nella vicenda per smentire ...

La serie Stranger Things accusata di plagio? Scoppia il caso : i fratelli Duffer citati in tribunale : La serie Stranger Things è nel caos. Nelle ultime ore i fratelli Duffer, showrunner del cult di Netflix, sono stati accusati di plagio e citati in tribunali. Il caso sembra molto grave: stando ai fatti, Matt e Ross avrebbero rubato l'idea per il loro show a Charlie Kessler, regista di cortometraggi, che conobbe i fratelli Duffer qualche anno fa. Variety riporta che il cineasta ha dichiarato di aver realizzato uno short movie nel 2012, che ...

Mediapro e il caso diritti tv : i club di serie A sono preoccupati. Ecco perché : Il tema della governance, che per mesi ha fatto litigare i club, si è semplificato , ma non risolto, con la nomina del presidente. Tutti assieme appassionatamente. In realtà Claudio Lotito ha provato ...