La protesta palestinese può diventare non violenta?

protesta Gaza - palestinese si dà fuoco : 00.27 Un giovane palestinese di Gaza si è dato fuoco di fronte ai passanti in un gesto di proteste per le sue condizioni economiche. Il 22enne, padre di due figli, è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. In un video diffuso in rete, si vedono le fiamme avvolgerlo e delle persone accorrere in suo aiuto.