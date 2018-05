La prima Italia di Manciniun anno fa da Fiorello

Vela - Europei 470 2018 : bene gli equipaggi italiani nella prima giornata di regate : Dopo i rinvii di ieri, oggi sono iniziate le regate valide per gli Europei della classe 470 di Vela, in corso allo Yacht Club Port di Bourgas, in Bulgaria, con le prime tre delle undici prove che andranno a comporre la classifica per la Medal Race di giovedì 24. Domani, a partire dalle ore 13.00, altre tre regate. nella classe 470 femminile le israeliane Gil Cohen/Noa Lasry sono in testa nonostante il decimo posto nella prima regata, avendo poi ...

Giro d'Italia 2018 - capolavoro Yates : a Sappada fugge e ipoteca il primato : Se la tappa regina dello Zoncolan aveva entusiasmato il popolo del Giro d'Italia, quella di Sappada - dall'altimetria sulla carta molto meno epica - non è stata da meno. Nei 176 chilometri da Tolmezzo ...

Salewa IronFly - conclusa la prima edizione : sesto posto per Giovanni Galizia - unico italiano al traguardo : Dopo 7 giorni di competizione e 458 chilometri in linea d’aria, sono sette gli atleti che sono riusciti a completare il percorso della prima Salewa IronFly, tra cui l’italiano Galizia Con gli ultimi arrivi si è conclusa oggi la prima edizione della Salewa IronFly. Alle 08:57 di questa mattina è arrivato al traguardo Giovanni Gallizia, il primo e unico italiano ad aver completato i 458 chilometri del percorso della seconda più lunga ...

Volley - Nations League 2018 : ecco i convocati dell'Italia per la prima tappa : Il commissario tecnico Blengini ha diramato la lista dei convocati per la prima tappa della Nations League 2018, che vedra' l'Italia della Pallavolo maschile impegnata nel girone contro Brasile, Germania e Serbia. A re i nomi dei 14 atleti azzurri chiamati ad affrontare tre partite di assoluto livello. Ricordiamo che i tedeschi sono allenati dal nostro Andrea Giani, reduce dall'impresa agli ultimi Europei dove ha conquistato una inaspettata ...

Passato al vaglio dei militanti, il contratto messo a punto da Lega e Movimento 5 Stelle deve ancora diventare un programma di governo. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:00:00 GMT)

Ecco la prima Italia di Mancini : c'è Balotelli - fuori De Rossi : Cinque volti nuovi e il ritorno di Mario Balotelli . Sono le prime scelte da ct di Roberto Mancini in vista delle tre amichevoli a chiusura della stagione: lunedì 28 maggio a San Gallo contro l'Arabia ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia per la prima tappa. Tornano Zaytsev e Juantorena - azzurri col sestetto tipo : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018 che si disputerà a Kraljevo (Serbia) dal 25 al 27 maggio. La nostra Nazionale affronterà la Germania di Andrea Giani (argento agli Europei), il Brasile Campione Olimpico e i padroni di casa. Grande ritorno di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena: lo Zar era rimasto fuori lo scorso anno per la nota questione ...

Moto2 – Pecco - finalmente! Bagnaia conquista la prima pole - due italiani in prima fila a Le Mans : Pecco Bagnaia in pole position al Gp di Francia: speciale miglior tempo per l’italiano dello Sky Racing Team a Le Mans Dopo tanto tempo, è finalmente arrivata: la prima pole per Pecco Bagnaia in Moto2. Il pilota dello Sky Racing Team partirà dalla prima casella in griglia di partenza al Gp di Francia di domani. Alla 23ª gara è arrivata la prima pole inseguita da tanto tempo. Due italiani in prima fila a Le Mans, con Bagnaia e Baldassarri ...

Internazionali Bnl d'Italia - Svitolina prima finalista : Roma, 19 mag. , askanews, Giornata di semifinali agli Internazionali BNL d'Italia, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 3.351.720 dollari in corso al Foro Italico a Roma.Già in finale l'...

Governo : Di Piazza (M5S) - per la prima volta Sud fa parte dell’Italia : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Forse per la prima volta, in questo contratto, il Sud non è un’appendice ma fa parte dell’Italia. Credo che quando si fa un ragionamento complessivo si fa un ragionamento anche per il sud”. Così il senatore del M5S Steni Di Piazza, a Palermo, ha risposto alle accuse di aver lasciato fuori il Sud dal contratto di Governo Lega-M5S. “Uno degli errori che si è fatto negli anni ...

LIVE Volley - Italia-Australia in DIRETTA : 2-3 - azzurri sconfitti nella prima amichevole stagionale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, amichevole di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

Basket - Eurolega : il Fener italiano è la prima finalista : 76-67 allo Zalgiris : E' un Fenerbahce all'italiana quello che batte lo Zalgiris 76-67 e conquista la terza finale d'Eurolega consecutiva, e quindi la chance di bissare il titolo vinto in casa un anno fa domani. Gigi ...

‘Ndrangheta stragista - un pentito : “Bagarella conosceva il nome di Forza Italia prima che fosse pubblico” : Cosa Nostra sapeva in anticipo che il partito di Silvio Berlusconi si sarebbe chiamato “Forza Italia”. A rivelarlo, oggi in un’aula di tribunale, è stato il collaboratore di giustizia Tullio Cannella sentito a Reggio Calabria nel processo “‘Ndrangheta stragista” che vede alla sbarra il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, esponente di primo piano della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Rispondendo alle domande del ...