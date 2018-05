La nuova vita con la pelle bionica

Torna a nuova vita il Forte di San Giovanni di Finalborgo grazie a Formento Restauri : Formento Restauri, azienda di Finale Ligure specializzata nel settore del restauro in quota, dopo avere effettuato interventi su alcuni tra i più importanti e suggestivi monumenti liguri, in un certo ...

Torna a nuova vita il Forte di San Giovanni di Finalborgo grazie a Formento Restauri : Formento Restauri, azienda di Finale Ligure specializzata nel settore del restauro in quota, dopo avere effettuato interventi su alcuni tra i più importanti e suggestivi monumenti liguri, in un certo ...

Trombati alle elezioni - cosa fanno ora? Dalla Bindi a Razzi - la loro nuova vita : Restando agli ex berlusconiani, non ancora chiaro è invece l'impegno attuale di Roberto Formigoni , mentre Giulio Tremonti , ex ministro dell'Economia, è tornato a lavorare nel suo studio da ...

La nuova vita delle suore di clausura - con Facebook ma mordendosi la lingua : Roma. No, le suore di clausura non potranno connettersi a Internet per votare il contratto grillo-leghista né partecipare alla selezione dei finalisti del Grande Fratello 15. L’istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile presentata martedì in Vaticano è chiara nel raccomandare alle relig

Convivio 2018 - tutte le novità della nuova edizione : Il 6 giugno torna a Milano Convivio, la più importante Mostra-Mercato benefica promossa in Italia dal mondo della moda, a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS). 5 giorni di shopping solidale con lo scopo di raccogliere fondi per non smettere mai di affrontare in maniera positiva un tema delicato come quello dell’AIDS. Molto più di un semplice evento di beneficenza, Convivio rappresenta ...

Valanga di novità per PUBG Mobile : nuova mappa e negozio segreto : PUGB si aggiorna in versione Mobile, si tratta della versione 0.5.0 e porta grandi novità. Il Battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds già da qualche tempo è disponibile su Android e iOS, ma adesso sono in arrivo nuove funzioni. Coloro che stanno giocando alla versione Mobile si ritroveranno dinanzi a nuove meccaniche di gioco e ambientazioni inedite che tra l’altro erano anche molto attese. Le novità in PUBG Mobile Tra le novità più ...

La nuova vita felice di Tony - il bimbo che per colpa dei genitori ha perso le gambe : “I suoi occhi erano pieni di una tristezza che nessun bambino dovrebbe mai conoscere. Era assolutamente bello. Rotto, ma bello”, così Paula ha parlato del piccolo Tony, un bimbo inglese che per colpa delle sevizie dei suoi genitori biologici ha rischiato di morire. Paula e il marito Mark lo hanno adottato e stanno facendo di tutto per renderlo felice.Continua a leggere

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 maggio 2018 : Vittorio e Guido affrontano la loro nuova vita da single : Padre e figlio si ritrovano single nello stesso momento mentre Niko e Susanna sono preoccupati per la scelta di Elena.

nuova vita per Felipe Massa - il pilota brasiliano pronto a sbarcare in Formula E : a giorni l’annuncio ufficiale : Felipe Massa è pronto ad accettare l’offerta di uno dei team della Formula E, tornando in pista dopo l’addio alla Williams Felipe Massa è pronto a tornare in pista, ma non lo farà in Formula 1. Il pilota brasiliano infatti debutterà in Formula E, la serie elettrica che tanto credito sta riscuotendo in giro per il mondo. Dopo l’addio alla Williams alla fine della scorsa stagione, il driver verdeoro è in procinto di accettare ...

Dalla fototessera al selfie : la nuova vita delle cabine per gli scatti : Dedem, azienda di Ariccia che le produce da 55 anni, lancia l'app ImpressMe che cambierà il photobook

Mondiale per Club - nel 2021 scatta una nuova edizione : tra le squadre invitate c’è anche il Milan : Il Milan è tra le squadre invitate alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club, che scatterà dal 2021 Una nuova edizione del Mondiale per Club sta per essere sdoganata a partire dal 2021, anno scelto come lancio di questa rinnovata manifestazione. I criteri di qualificazione non sono stati ancora ufficializzati, ma la Gazzetta dello Sport ha reso noto oggi che una delle squadre partecipanti sarà il Milan, invitata ufficialmente insieme ad ...

La nuova vita di Palazzo Merulana : Come luogo di eventi, letture, spettacoli, presentazioni di libri, incontri con autori e scrittori, grandi personalità dell'arte contemporanea, Palazzo Merulana aspira insomma a diventare un ...

Novità auto 2018 : Ford presenta la nuova Fiesta ST - caratteristiche e prezzo : Il motore della Nuova Ford Fiesta Il motore EcoBoost 1.5 della Fiesta ST è caratterizzato dalla prima applicazione al mondo di tecnologie di disattivazione dei cilindri su un motore a 3 cilindri per ...

La dieta dei 21 giorni per perdere peso - prevenire le malattie e dare nuova energia alla nostra vita : Per perdere peso, prevenire le malattie e dare nuova energia alla nostra vita bastano 21 giorni. Ne è convinto il dr Mehmet Oz, chirurgo cardiotoracico e professore alla Columbia University. Ha anche una seguitissima trasmissione tv, The Dr Oz Show, che ha vinto 8 Emmy Award. Il suo è un nuovo approccio, facile e autorevole che si fonda sul potere curativo dei cibi, per trasformare la nostra vita attraverso l'alimentazione. ...