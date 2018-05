internazionale

: RT @Internazionale: La miglior chiusura di Cannes è arrivata con Terry Gilliam. L'articolo di Francesco Boille. - masonotarianni : RT @Internazionale: La miglior chiusura di Cannes è arrivata con Terry Gilliam. L'articolo di Francesco Boille. - Internazionale : La miglior chiusura di Cannes è arrivata con Terry Gilliam. L'articolo di Francesco Boille. - barbarina1972 : RT @Ale8576: @bravimabasta Lateral di gran lunga miglior trasmissione mattutina. Autogol colossale di @RadioCapital_fm la sua chiusura. -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Meritavano di più i film italiani. Il giapponese che ha ottenuto la Palma d’oro non è ile del suo autore, ma il festival si è chiuso con una meraviglia, The man who killed Don Quixote, fuori concorso. Leggi