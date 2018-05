La Juventus ha vinto anche la Serie A femminile

Juventus - Allegri sicuro : “ha vinto il migliore” : La Juventus ha conquistato lo scudetto, grande festa dopo il successo di oggi contro il Verona. Ecco le parole di Massimiliano Allegri: “Oggi era giusto celebrare Buffon per quello che è riuscito a fare con la maglia della Juventus. Mi sono commosso perchè sono convinto che abbia smesso il migliore portiere della storia del calcio, in questi 4 anni gli ho visto fare delle cose incredibili. Non c’era modo migliore di chiudere questa ...

Juventus - Pjanic : 'Complimenti al Napoli - ma ha vinto la squadra più forte' : Mi dispiace che lasci la Juventus, ma merita gli applausi dell'intero mondo del calcio, è stimato dappertutto ed è un orgoglio aver potuto giocare con lui. Ho imparato tanto, gli auguro tutto il ...

Juventus - MAROTTA : "LO SCUDETTO PIÙ DIFFICILE"/ "Ci dicono che rubiamo - ma anche col Var abbiamo vinto noi!" : JUVENTUS, MAROTTA: "Lo SCUDETTO più difficile", la gioia dell'amministratore delegato bianconero dopo il settimo titolo consecutivo. Le sue parole su Allegri, Donnarumma e Perin(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:55:00 GMT)

Roma-Juventus 0-0 - bianconeri campioni d’Italia per la settima volta consecutiva I gol più belli|La festa Ecco perché ha vinto (di nuovo) : Con una giornata di anticipo la squadra di Allegri si aggiudica il tricolore. Il pareggio dell’Olimpico a reti bianche dà il via alla festa

La Juventus ha vinto lo Scudetto : Con il pareggio contro la Roma nel posticipo della penultima giornata di campionato, la Juventus ha vinto il suo 34esimo Scudetto, il settimo di fila The post La Juventus ha vinto lo Scudetto appeared first on Il Post.

Juventus - Marotta conferma Allegri ma… non è convinto : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro la Roma, l’obiettivo per la squadra di Massimiliano Allegri è conquistare lo scudetto con una giornata d’anticipo. Prima del match Marotta ha parlato a Premium anche del futuro di Allegri, il dirigente bianconero lascia tutte le porte aperte anche ad un possibile addio: “Non abbiamo pensato all’eventualità che Allegri vada via. A bocce ferme ci vedremo e valuteremo il ...

La Juventus ha vinto la Coppa Italia : La Juventus ha battuto 4-0 il Milan nella finale di Coppa Italia (TIM Cup) giocata questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. La partita è stata decisa nel secondo tempo, in cui la Juventus ha segnato quattro gol nel giro The post La Juventus ha vinto la Coppa Italia appeared first on Il Post.

Perché la Juventus ha praticamente vinto lo Scudetto : Dopo l'ultima giornata di campionato, è una formalità: anche se perdesse le ultime due partite The post Perché la Juventus ha praticamente vinto lo Scudetto appeared first on Il Post.

Juventus - Bernardeschi tra presente e sogni : 'Abbiamo vinto a San Siro perchè..' Video : Questo pomeriggio, dopo due giorni di riposo, la Juve si è ritrovata a Vinovo per iniziare a mettere nel mirino il match di sabato contro il Bologna. I bianconeri adesso dovranno mettere da parte la vittoria contro l'Inter e pensare solo alla partita contro i rossoblu, che precedera' la finale di Coppa Italia. Per questo motivo la #Juventus sabato potrebbe presentarsi con qualche novita' di formazione proprio per permettere a qualche ...

Juventus - Bernardeschi tra presente e sogni : 'Abbiamo vinto a San Siro perchè..' : Questo pomeriggio, dopo due giorni di riposo, la Juve si è ritrovata a Vinovo per iniziare a mettere nel mirino il match di sabato contro il Bologna. I bianconeri adesso dovranno mettere da parte la vittoria contro l'Inter e pensare solo alla partita contro i rossoblu, che precederà la finale di Coppa Italia. Per questo motivo la Juventus sabato potrebbe presentarsi con qualche novità di formazione proprio per permettere a qualche titolarissimo ...

'Juventus-Napoli? La città ha festeggiato come se avesse vinto lo scudetto' : 1 di 2 Successiva TORINO - ' Sono deluso. A Milano è cambiato tutto in pochi minuti e con la vittoria della Juve il Napoli ha preso una botta in testa, poi a Firenze dopo il rosso di Koulibaly ne ha ...

Inter-Juventus - Higuain : “abbiamo vinto con l’orgoglio” : “Questo è il calcio. Nella partita precedente col Napoli abbiamo perso all’ultimo minuto, oggi l’abbiamo ribaltata. Questo è l’orgoglio, la fame e la sete di vittoria che appartengono a questa squadra: lotteremo fino alla morte per provar a vincere il settimo Scudetto“. Così Gonzalo Higuain, match-winner a San Siro all’89’. “L’Inter ha fatto una grandissima partita ma questa era la partita ...

Juventus tu l'hai vinto Wimbledon? Il Real Madrid sì... : Madrileno e Madridista che in carriera ha vinto72 tornei, tra dilettanteschi e Open, rimanendo tra i primi dieci giocatori al mondo tra il 1961 e il 1967 , nel 1966 è diventato addirittura numero uno ...

Napoli - Sarri : 'In passato la Juventus aveva già vinto il campionato' : 'Se siamo a due punti vuol dire che stiamo facendo bene, negli anni scorsi la Juve a quest'ora aveva praticamente già vinto il campionato. Dobbiamo continuare, le gare nel finale di stagione saranno ...