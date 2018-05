La Juve 2018 19 di Allegri | Can | Morata | difesa nuova e

Ricavi Juventus verso i 540 milioni - ma il 2018 dovrebbe chiudersi in rosso : All'importante aumento del costo della rosa non ha fatto fronte una crescita analoga del fatturato da Champions e plusvalenze L'articolo Ricavi Juventus verso i 540 milioni, ma il 2018 dovrebbe chiudersi in rosso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A 2017-2018 : tutti i verdetti finali e la classifica. Juventus Campione d’Italia - le qualificate a Champions League ed Europa League - le retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2017-2018 di calcio e dunque sono stati ufficializzati tutti i verdetti finali. Il titolo è stato vinto dalla Juventus davanti a Napoli e Roma, tutte e tre qualificate alla prossima Champions League insieme all’Inter. In Europa League ci vanno Milan, Lazio e Atalanta. Crotone, Verona e Benevento sono retrocesse in Serie B. Di seguito la classifica finale e tutti i verdetti del ...

Video Gol Juventus-Hellas Verona 2-1 : Highlights e Tabellino Serie A 13-5-2018 : Risultato Finale Juventus-Verona 2-1: Cronaca e Video Gol Rugani, Pjanic, Cerci e Highlights Partita 38^ Giornata Serie A 13 Maggio 2018. La Juventus omaggia nel migliore dei modi la sua leggenda, Gianluigi Buffon, che dopo 17 anni lascia i colori bianconeri con una vittoria per 2-1 contro il già retrocesso Hellas Verona. La partita necessariamente passa in secondo piano quando, al 64′, il capitano nel tripudio più assoluto di tutto ...

Probabili Formazioni Juventus-Verona Serie A 20-5-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Hellas Verona, 38^ giornata di Serie A, 19-05-2018, ore 20:45. Tanto turn-over da una parte e dall’altra, si rivedono Sturaro e Bentancur? Una sfida che serve soltanto per aggiornare gli annali, ma che dal punto di vista del calcio ha ben poco da raccontare. Allo Stadium assisteremo alla classica sfida tra Davide e Golia, con la Juventus campione d’Italia e l‘Hellas Verona di Pecchia ...

Presentata la nuova maglia home 2018/2019 della Juventus Video : Dopo la conquista della Coppa Italia e essersi laureata per la settima volta consecutiva Campione d'Italia [Video], per la Juventus è tempo di pensare al futuro. È stata Presentata infatti la nuova divisa home 2018/2019, che verra' eccezionalmente indossata per la prima volta sabato alle 15:00 contro l'Hellas Verona, quando la Juve festeggera' il suo 36esimo titolo e sara' in vendita esclusiva per una settimana negli store ufficiali della ...

Presentata la nuova maglia home 2018/2019 della Juventus : Dopo la conquista della Coppa Italia e essersi laureata per la settima volta consecutiva Campione d'Italia, per la Juventus è tempo di pensare al futuro. È stata Presentata infatti la nuova divisa home 2018/2019, che verrà eccezionalmente indossata per la prima volta sabato alle 15:00 contro l'Hellas Verona, quando la Juve festeggerà il suo 36esimo titolo e sarà in vendita esclusiva per una settimana negli store ufficiali della Juventus, Adidas ...

Juventus - contro il Verona la nuova maglia della stagione 2018-19 : La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto il settimo Scudetto consecutivo, il 34esimo della gloriosa storia bianconera e sabato pomeriggio, ore 15 all'Allianz Stadium, festeggerà la conquista del ...

Juventus - ecco la nuova maglia Home della stagione 2018/19 [FOTO] : 1/6 Foto sito Juventus ...

Juventus 2018/2019 - la nuova maglia divide i tifosi (FOTO) : Juventus 2018/2019- La Juventus ha ufficializzato la nuova maglia in vista della prossima stagione. Strisce decisamente più larghe e meno spazio alla tradizione. Retro maglia totalmente bianco. Pantaloncini e calzettoni completamente bianchi. LA POLEMICA E’ già scoppiata la polemica sui social. Da una parte chi difende la tradizione della maglia bianconera e boccia tassativamente la […] L'articolo Juventus 2018/2019, la nuova maglia ...

La Juventus svela la maglia 2018/19 : strisce bianconere più larghe : A due giorni dalla vittoria del settimo scudetto consecutivo, Juventus presenta oggi il nuovo Home Kit per la stagione 2018/19. L'articolo La Juventus svela la maglia 2018/19: strisce bianconere più larghe è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League 2018-2019 : ecco le squadre già qualificate ai gironi. Juve in prima fascia : In attesa di conoscere chi tra Real Madrid e Liverpool solleverà la Coppa a Kiev, si va delineando già la composizione della Champions League 2018-2019. La strada verso Madrid, che ospiterà la finale ...

Champions 2018-19 : ecco chi è già ai gironi. Juventus in prima fascia : La regina d'Europa 2017-18 non c'è ancora - appuntamento il 26 maggio a Kiev, dove Real Madrid e Liverpool si giocheranno la finale -, ma intanto comincia a prendere forma la Champions League della ...

Juventus campione d'Italia 2018/ Le pagelle dello scudetto : Douglas Costa MVP - Higuain decisivo : Juventus campione d'Italia 2018: le pagelle del settimo scudetto consecutivo con i voti a tutti i protagonisti. L'esterno brasiliano al suo primo anno si prende la palma del migliore (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:14:00 GMT)

Calcio - Juventus Campione d’Italia 2018! Basta lo 0-0 con la Roma : settimo scudetto consecutivo - 34° nella storia : La Juventus è matematicamente Campione d’Italia 2018! I bianconeri hanno conquistato il settimo scudetto consecutivo (impresa mai riuscita a nessuno nella storia), il 34° di tutti i tempi. La squadra di Massimiliano Allegri doveva conquistare un punto nel match contro la Roma per avere la matematica certezza del titolo e così è stato: lo 0-0 maturato allo Stadio Olimpico ha fatto partire la festa. Dopo aver vinto la Coppa Italia in ...