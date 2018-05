La grande guerra raccontata a tappe

Molino Rosenkranz - teatro sui luoghi della grande guerra : ... presidente e direttore artistico di Molino Rosenkranz nonché autore e attore dello spettacolo "Ad un Passo"; Marta Riservato referente del progetto, autrice e attrice degli spettacoli "La guerra ...

Il Confine - dal 15 maggio su Rai 1 una fiction sulla grande Guerra : Il Confine è la nuova fiction in due puntate che andrà in onda il 15 e 16 maggio su Rai 1 prodotta per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale.

Generali - ammiragli e scrittori spiegano la grande guerra alla Fiera Campionaria di Padova : Prosegue fino alla mezzanotte di domenica la Fiera Campionaria di Padova con 800 aziende di 25 Paesi in 11 padiglioni, con prodotti per la casa, il benessere, l’estetica, il tempo libero, l’alimentazione; e con tanta musica e balli, l’esposizione di 130 invenzioni da tutta Italia e la mostra storica sulla Grande Guerra. Nel weekend, sempre con ingresso libero, l’apertura è dalle 10 alle 24. Domani 35 eventi in programma, tra cui: dalle 10,30 ...

Cina - guerra al terrore e grande fratello in atto nello Xinjiang Video : Più di un milione di funzionari dell'apparato comunista cinese saranno impiegati per vivere a stretto contatto con le famiglie nella regione occidentale dello Xinjiang. È l'ultimo tentativo di Pechino di mantenere il controllo su un'area etnicamente predominata dagli uiguri, una minoranza turco-musulmana. nello Xinjiang vivono 21 milioni di persone. Più di 8 milioni appartengono all'etnia degli uiguri. Oltre 7 milioni poi sono i cinesi di etnia ...

Il confine : il dramma della grande guerra stasera e domani su Rai1 : Il confine, trama prima puntata: Emma aspetta un bambino stasera e domani andrà in onda alle 21:25 su Rai1 Il confine, una miniserie in due puntate diretta da Carlo Carlei con Filippo Schicchitano, Caterina Shulha, Alan Cappelli Goetz e Massimo Popolizio nei panni del generale Cadorna. Il confine racconta il dramma della Prima Guerra mondiale attraverso gli occhi di tre giovani amici: Bruno, Emma e Franz. La Grande Guerra, durata tre anni, dal ...

Danilo Aquino/ A rischio eliminazione e in "guerra" con Luigi (grande Fratello 2018) : L'avventura di Danilo Aquino nella casa del Grande Fratello 15 potrebbe finire questa sera. Il romano è infatti in nomination con Mariana e Simone.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:40:00 GMT)

ALAN CAPPELLI GOETZ/ CHI è? Da “Twlight” alla grande guerra (Il confine) : ALAN CAPPELLI GOETZ è Franz, il protagonista della fiction Rai 1 "Il confine", ambientata durante la Grande Guerra. Prima esperienza in un ruolo principale dopo tanti provini.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:13:00 GMT)

grande guerra - libro la racconta : ANSA, - TORINO, 11 MAG - Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, è intervenuto oggi al Salone del libro di Torino per presentare con lo storico Michele D'Andrea 'Grande ...

La grande guerra - un secolo di storia in cento immagini : La storia per immagini della prima Guerra moderna, con il suo inventario di tecnologie mai viste, dai sommergibili ai gas, che hanno cambiato il mondo. Il libro viene presentato dal comandante delle ...

Tre amici sul "Confine". La serie che spiega la nostra grande Guerra : 'La storia siamo noi' sembra ribadire il regista Carlo Carlei con la sua miniserie in due puntate Il confine che andrà in onda in prima serata su Raiuno martedì e mercoledì prossimi, il 15 e 16 di ...

La grande guerra in mostra alla Fiera Campionaria di Padova : Se Padova divenne capitale della Grande Guerra, è perché il 27 ottobre 1917, terzo giorno della battaglia di Caporetto, il comando dell’Esercito italiano lasciò Udine per trasferirsi a Padova dove rimase per un anno fino all’armistizio siglato proprio qui. Con una mostra di mille metri quadrati la Campionaria 2018 dal 12 al 20 maggio con ingresso libero (dalle 10 alle 20 nei week-end e dalle 16,30 alle 24 nei feriali) rievoca al padiglione ...