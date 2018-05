La frenata di Mattarella

huffingtonpost

(Di lunedì 21 maggio 2018) Andando al punto: è evidente che se non ci fossero stati ancora problemi o nodi da sciogliere, Sergioavrebbe convocato, già per la giornata di domani, il professor Giuseppe Conte per il conferimento dell'incarico. E invece il capo dello Stato, prima di dare l'incarico, ha deciso di ascoltare i presidenti di Camera e Senato, per una "riflessione" sul passaggio finale di questa lunga e delicata crisi.Una mossa, in controtendenza rispetto ai toni trionfalistici dei due partner del governo carioca che già alla Vetrata hanno dato per scontato ciò che scontato non è e spingendosi, come nel caso di Di Maio, ad incoronare il nuovo premier in una conferenza stampa on the road all'uscita dal Quirinale. È unaquella diperché, appunto, ci sono ancora nodi sostanziali da sciogliere.Detta in modo un po' tranchant: ...