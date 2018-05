“LA FINE DELLA CHEMIO” Brano dei Sick Tamburo per chi soffre | reinciso con Jovanotti

Piano City Milano - fine festival sotto la pioggia : “LA città oggi è più aperta - inclusiva e partecipata” : Piano City Milano conferma l’affetto e la grande partecipazione del pubblico (oltre 100mila persone) con il tutto esaurito anche nelle Piano Night al Piano Center Notturno della Palazzina Liberty e nei concerti all’alba, all’Idroscalo e ai Bagni Misteriosi. Il dato a pochi minuti dal concerto di Vinicio Capossela che, nonostante la pioggia, chiuderà la settima edizione del festival alla Gam. ...

Governo M5s-Lega - programma e contratto/ Salvini e Di Maio : “LA FINE è vicina - tra poco il Premier” : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: Salvini e Di Maio, "la fine è vicina". Pubblicata una bozza del contratto di programma, chi sarà il primo ministro?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 07:08:00 GMT)

Bianca Atzei : “LA FINE della storia con Max Biaggi? Ogni donna merita un uomo che abbia le palle per dire che qualcosa non va” : L’abbiamo vista a L’Isola del Famosi, dove è arrivata a conquistare un secondo posto. E ora, passato qualche tempo dalla fine del reality, Bianca Atzei ha deciso di raccontarsi a Barbara D’Urso durante una puntata di Domenica Live. E il racconto non poteva non toccare la fine della storia con Max Biaggi. Una fine che, come Bianca ha detto più volte, l’ha fatta soffrire molto: “Qualsiasi donna merita un uomo che ...

Juventus - Lichtsteiner dice addio : “LAscio a fine stagione. I tifosi non ci aiutano…” : Juventus, Lichtsteiner- Stephan Lichtsteiner conferma il suo addio alla Juventus a fine stagione. Il terzino svizzero dirà addio ai colori bianconeri dopo 7 anni. Tanti i ringraziamenti, ma anche una piccola stoccata ai tifosi bianconeri. “GIOCHERO’ ALL’ESTERO…” Queste le parole del terzino svizzero ai microfoni di Sky: “Sì lascio la Juve a fine stagione. Voglio […] L'articolo Juventus, Lichtsteiner dice ...

“LA FINE del Mondo inizia oggi 23 Aprile 2018” : il “pianeta della morte Nibiru causerà l’Apocalisse” - ecco perché la bufala è tornata virale : Senza criterio e infinite le “profezie” che si sono succedute nei decenni, in particolare negli ultimi anni diventate virali sul web che ne ha consentito la diffusione su larga scala: ormai gli autori delle bizzarre teorie sulla Fine del Mondo non si sforzano più nemmeno di fondarle su un minimo di basi scientifiche. Tanto delirio, nessun fondamento (neppure puramente/lontanamente razionale). Come ormai noto, i sostenitori della ...