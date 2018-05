La dieta del microbioma Cos’è e perché farebbe così bene

dieta del cetriolo per dimagrire e disintossicare l'organismo : la Dieta del cetriolo puo' far dimagrire fino a 2 chili in due giorni e disintossicare l-organismo in quanto aiuta ad eliminare le tossine.

dieta della dopamina o Kerridge per dimagrire con felicita' : La Dieta della dopamina puo' far dimagrire mangiano i "cibi della felicita'" o del buon umore. E' stata ideata dallo chef inglese Tom Kerridge.

dieta della carote e patate lesse per dimagrire un chilo : La Dieta delle carote e delle patate puo' far dimagrire fino a un chilo in due giorni. E' molto restrittiva e non adatta a tutti. Ecco cosa si mangia.

Il frutto della passione nella dieta come antiossidante : Il frutto della passione è un frutto esotico dalle mille proprietà benefiche per l'organismo. E' antiossidante contro invecchiamento cellulare.

Donald Trump a dieta : niente panino dell’hamburger per il Presidente : Donald Trump a dieta. A raccontare del regime alimentare del Presidente degli Stati Uniti al Washington Post è Rudy Giuliani, una figura di spicco del suo team. Secondo l’ex sindaco di New York, il tycoon sta cercando di seguire i consigli del suo medico e di mangiare in modo più sano tagliando i carboidrati. In particolare sta rinunciando al panino dell’hamburger. Oppure, racconta Giuliani, ne mangia solo la metà. Anche durante la campagna ...

dieta del supermetabolismo americana per dimagrire 6 chili : La Dieta del supermetabolismo prevede il consumo di alimenti brucia grassi e può far dimagrire fino a 6 chili in maniera veloce. Ecco come funziona.

dieta della mano : ecco come funziona : Per chi vuole seguire una Dieta bilanciata esiste un sistema molto facile, adatto soprattutto a chi odia stare a pesare con la bilancia gli alimenti

dieta del limone e del pesce per dimagrire 3 chili : La Dieta del limone e del pesce può far dimagrire 3 chili in pochi giorni. IL protagonista assoluto è il limone da diluire in acqua e non solo.

La dieta della dopamina - dello chef stellato Tom Kerridge - usa questi 6 cibi che fanno la felicità : Tom Kerridge è uno chef stellato che alla soglia dei 40 anni ha deciso di cambiare drasticamente vita. Ha iniziato a eliminare gli alcolici e pianificare il suo regime alimentare a basso contenuto di carboidrati. Senza pesarsi, ad occhio – dice – era arrivato a 190 kg. "Il mio amore per gli alcolici e per gli spuntini notturni era leggendario – confessa -. Tuttavia mentre il mio compleanno si avvicinava, ho iniziato a ...

Pane - olio e pomodoro : superfood della dieta mediterranea : Riscoprire Pane olio e pomodoro significa riconoscere la loro importanza non soltanto nel piatto, ma anche nella nostra economia. Purtroppo, diamo per scontati tre 'tesori' nutrizionali che il mondo ...

dieta del mare per dimagrire 3 chili : La Dieta del mare può far dimagrire fino a 3 chili in una settimana. E' molto semplice e soprattutto si mangiano tanti alimenti sani. Ecco il menù.

Pane - olio e pomodoro : superfood della dieta mediterranea : Parma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) – La ricetta della salute migliore per gli italiani e redditizia per la nostra economia? Pane, olio e pomodoro. In occasione dell’evento-degustazione organizzato a Cibus, il Salone dell’alimentazione in corso a Parma, lo hanno ribadito insieme Anicav, l’Associazione nazionale delle conserve vegetali, e Assitol, l’associazione italiana dell’industria olearia. Le due ...

dieta dello sportivo per dimagrire : menù ideale per chi fa sport : La Dieta dello sportivo può far dimagrire di qualche chilo. E' adatta per le donne che fanno sport. Ecco cosa prevede il menù.