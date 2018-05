La depressione alla base del folle gesto del manager di Chieti E quella

Isabelle Adjani a Cannes/ Dalla depressione a Weinstein : “La petizione di Catherine Deneuve? Patetica!” : Isabelle Adjani a Cannes per presentare il nuovo film commedia tutto francese, Dalla depressione a Weinstein: “La petizione di Catherine Deneuve? Patetica!”.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:08:00 GMT)

Allarme depressione in Italia/ Psichiatri : 6 milioni di persone soffrono di disturbi : Allarme depressione in Italia, Psichiatri: 6 milioni di persone soffrono di disturbi psichici. La stima arriva dal presidente della Società Italiana di Psichiatria Bernardo Carpiniello.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:01:00 GMT)

La psicologa : “La nostalgia di Dio porta alla depressione” - che aumenterebbe “la possibilità di morire di cancro” : La nota psicoterapeuta Alessandra Lancellotti illustrerà venerdì 4 maggio in Vaticano, alla conferenza “L’altra dimensione del management” e all’indirizzo di Papa Bergoglio, come la “nostalgia di Dio” porti alla depressione, come spiega esaurientemente la stessa nel suo ultimo libro “Cambiamente” edito da Itaca. La dottoressa Lancellotti denuncia l’allarme di 40 milioni di depressi solo in ...

Maurizio Costanzo - dedica d'amore per Maria De Filippi / "Lei per me è l'amore - l'antidoto alla depressione" : Maurizio Costanzo, intervistato dal settimanale Oggi, fa una bellissima dedica d'amore per Maria De Filippi: "Lei per me è l'amore, l'antidoto alla depressione"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:05:00 GMT)

L'istruzione è un antidoto alla depressione. Più è elevata e meno si rischia questa patologia. Lo afferma uno studio dell'Ocse : Gli individui con competenze cognitive inferiori tendono a lasciare la scuola prima e possono presentare alcune caratteristiche di questo disturbo che colpisce...

Giovanni Allevi a Verissimo : dagli attacchi di panico alla depressione - 'Sono stato malissimo ' : Ai microfoni di Verissimo confida: "Mi sono sempre trovato ad essere in controtendenza con il mondo contemporaneo. Da adolescente ero sempre messo da parte, nessuno m'invitava alle feste, ma " ...

Le nuove basi genetiche associate alla depressione : Sale a 44 il numero di varianti genomiche che avrebbero un’associazione con la depressione, malattia che colpisce circa il 14% della popolazione mondiale. A raccontarlo sulle pagine di Nature Genetics sono stati oltre 200 ricercatori, coordinati dalla University of North Carolina e dalla University of Queensland, che nel più grande studio svolto finora sui fattori di rischio genetici per la depressione, ha appena scoperto che 30 nuovi ...

Uno spray alla ketamina potrebbe aiutare - nell'immediato - contro depressione e rischio suicidio : Questo spray nasale ha diminuito, in 68 pazienti, i sintomi della depressione e l'ideazione suicidaria dopo 4 ore e 24 ore dall'inizio del trattamento.

Uno spray alla ketamina potrebbe aiutare - nell’immediato - contro depressione e rischio suicidio : (Foto: Pixabay) Uno spray nasale a base di esketamina, una sostanza parte della ketamina, potrebbe aiutare rapidamente i pazienti con depressione maggiore e a rischio immediato di suicidio. A mostrarlo, uno studio clinico condotto dalla Janssen del New Jersey e San Diego e dalla Yale School of Medicine. La ricerca rivela che la combinazione di questo spray con l’antidepressivo potrebbe portare benefici maggiori, a distanza di 4 e 24 ore, ...

Tony Maiello - dalla depressione a Laura Pausini : «Il purgatorio è qui» Video : L'estate gli mette il magone, preferisce il freddo, che gli concede respiro e una fuga dalla parietaria. Tony Maiello , 29enne cantautore stabiese, si definisce un napoletano atipico, di quelli che si ...

Tony Maiello - dalla depressione a Laura Pausini : 'Il purgatorio è qui' Video : L'estate gli mette il magone, preferisce il freddo, che gli concede respiro e una fuga dalla parietaria. Tony Maiello, 29enne cantautore stabiese, si definisce un napoletano atipico, di quelli che si ...

Tony Maiello - dalla depressione a Laura Pausini : 'Il purgatorio è qui' - Video : L'estate gli mette il magone, preferisce il freddo, che gli concede respiro e una fuga dalla parietaria. Tony Maiello, 29enne cantautore stabiese, si definisce un napoletano atipico, di quelli che si ...

Borse : peggior avvio di secondo trimestre dalla Grande depressione : ... dice la banca d'affari Usa, l'andamento del differenziale non dovrebbe avere un impatto sistemico sul settore finanziario o sull'economia. Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, ...

Dwayne Johnson e la guerra alla depressione : Sogna di diventare Presidente degli Stati Uniti d'America ed è da due anni l'attore più pagato di Hollywood, eppure anche una roccia come Dwayne Johnson ha dovuto superare momenti di assoluta difficoltà.Il divo di Fast and Furious, fresco campione d'incassi con Jumanji 2 e a breve di nuovo in sala con Rampage, ha infatti confessato dalle pagine di Express la battaglia contro la depressione che l'ha visto a lungo involontario ...